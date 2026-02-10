Acer выпустил мощный игровой ПК Predator Orion 7000 (2026)

Компания Acer выпустила в Китае новый игровой настольный компьютер Predator Orion 7000 (2026), оснащенный флагманским 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 285K и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080. Корпус ПК имеет панорамные боковые панели из закаленного стекла с экранированием от электромагнитных помех и 16,7-миллионной цветовой подсветкой ARGB, настраиваемой с помощью программного обеспечения PredatorSense. Acer отмечает, что в конструкции использовано 85% переработанного пластика (PCR).

Процессор Core Ultra 9 285K включает 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер, достигающих тактовой частоты до 5,7 GHz в режиме Boost. В систему также входит нейронный процессор (NPU) для ускорения задач искусственного интеллекта. Видеокарта RTX 5080 оснащена памятью GDDR7 и поддерживает технологию DLSS 4 с многокадровой генерацией. Графический процессор обеспечивает вычислительную мощность до 1800 TOPS для ИИ. Для отвода тепла используется фирменная система охлаждения FrostBlade X360 формата «все-в-одном» с 360-мм радиатором.

Объем оперативной памяти стандарта DDR5-5600 составляет 64 Gb, NVMe-накопителя — 2 Tb. Кроме того, для SSD предусмотрен отсек M.2 с поддержкой «горячей» замены и три отсека для 3,5-дюймовых накопителей.

На верхней панели корпуса находятся три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. На задней, помимо стандартных USB, имеются порты Thunderbolt 4, Ethernet, три DisplayPort и один HDMI 2.1. В стандартную комплектацию также входит модуль Wi-Fi 6E. Поддерживается DTS:X Ultra для пространственного звука.

Цена Acer Predator Orion 7000 (2026) в Китае составляет $4333.