20 февраля, 2026
В Epic Games Store бесплатно отдают визуальную новеллу Return to Ash и стартовое издание шутера Stalcraft: X

Epic Games Store дарит своим пользователям визуальную новеллу Return to Ash и стартовое издание шутера Stalcraft: X. Акция действует до 26 февраля в 20:00 по бакинскому времени.

В Return to Ash основное внимание уделяется эмоциональному повествованию и построению отношений. Сюжет повествует о девушке по имени Эшли, которая после продолжительной госпитализации оказалась в загробном мире. Каждое принятое игроком решение влияет на повествование. В игре предусмотрено несколько концовок. Return to Ash вышла летом 2025 года и получила очень положительные пользовательские отзывы.

Stalcraft: X — это онлайн шутер от первого лица с элементами survival-хоррора. Игроки должны исследовать мир Зоны, населенной мутантами, а также враждующими группировками. Развитие персонажа происходит за счет получения нового снаряжения. Стартовое издание Stalcraft X включает в себя семидневный доступ к премиуму, косметические предметы, оружие, броню и артефакты.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст пиксельный хоррор на выживание My Night Job и головоломку Boxes: Lost Fragments.

