spot_img
20 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасностьМушвиг Мамедов: в преддверии праздников напоминаем о мошеннических схемах с подарочными картами...

Мушвиг Мамедов: в преддверии праздников напоминаем о мошеннических схемах с подарочными картами и онлайн-покупками

Мушвиг Мамедов

Цифровые подарки — подписки, сертификаты и подарочные карты — становятся всё популярнее. Однако от трендов не отстают и онлайн-мошенники. Эксперты Kaspersky выявили несколько фишинговых и вредоносных кампаний, нацеленных на владельцев подарочных карт и пользователей, которые ищут цифровые подарки друзьям и близким. Чтобы помочь избежать рисков и не испортить никому праздник, эксперт компании делится рекомендациями по защите.

«Проверьте баланс» — и лишитесь средств

Согласно исследованию* Kaspersky, 80% респондентов не против дарить цифровые подарки, включая подписки, сертификаты и подарочные карты. Злоумышленники активно используют этот тренд: создают поддельные онлайн-магазины, имитируют известные бренды и запускают фейковые сайты «проверки баланса», предназначенные для кражи средств с подарочных карт.

Системы обнаружения фишинга Kaspersky выявили мошеннические платформы, предлагающие «безопасную» проверку статуса, действительности или баланса подарочной карты. Пользователей, недавно получивших карту, убеждают ввести её данные — после чего злоумышленники получают возможность активировать сертификат раньше владельца и похитить средства.

Чтобы защититься от подобных схем, специалисты рекомендуют внимательно проверять адрес сайта, не переходить по сомнительным ссылкам и обращать внимание на ошибки в оформлении страницы. Проверять баланс подарочной карты следует только на официальном сайте бренда, вводя адрес вручную в строке браузера. Дополнительную защиту обеспечивает использование решений с современными антифишинговыми технологиями.

Подарочная карта или вредоносное ПО?

На фоне роста онлайн-продаж и маркетинговых акций мошенники также распространяют вредоносные программы под видом «привлекательных» предложений.

Эксперты Kaspersky обнаружили фейковый сайт, имитирующий интерфейс Amazon и предлагающий подарочную карту номиналом 200 долларов. Пользователям предлагается нажать кнопку «Получить подарочную карту Amazon», после чего вместо бонуса они загружают MSI-файл с бэкдором. Такое вредоносное ПО позволяет злоумышленникам удалённо управлять устройством жертвы.

Эта схема демонстрирует, что переход по сомнительной ссылке может привести не только к потере денег и данных, но и к заражению устройства или утрате контроля над ним. Поскольку поддельные сайты часто практически полностью копируют дизайн оригинала, отличить их визуально бывает сложно.

«Мы фиксируем устойчивый интерес мошенников к сценариям, связанным с подарочными картами и онлайн-покупками. Важно помнить: проверять баланс и совершать покупки следует только на официальных ресурсах, а любые предложения с чрезмерно выгодными условиями требуют дополнительной проверки. Базовая цифровая осторожность и использование защитных решений существенно снижают риск компрометации данных и финансовых потерь», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Решение Kaspersky Premium защищает пользователей от перехода на мошеннические онлайн-магазины благодаря технологиям анализа характеристик сайтов и URL-адресов, выявляющим подозрительные признаки. По итогам сертификации AV-Comparatives Fake Shops Detection в 2025 году продукт получил статус «Approved».

* Исследование проведено исследовательским центром Kaspersky в ноябре 2025 года. В опросе приняли участие 3000 респондентов из 15 стран (Аргентина, Чили, Китай, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Испания, Турция, Великобритания, ОАЭ).

Предыдущая статья
По примеру Австралии многие страны стали задумываться о запрете соцсетей для детей
Следующая статья
В Epic Games Store бесплатно отдают визуальную новеллу Return to Ash и стартовое издание шутера Stalcraft: X
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,817ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»