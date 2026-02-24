В Азербайджане введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр на базе Lenovo

Компания AzInTelecom — крупнейший провайдер облачных услуг в Азербайджане и исполнитель проекта «Правительственное облако», запустила первый в стране суперкомпьютерный центр, построенный на базе высокопроизводительных серверов Lenovo ThinkSystem.

Кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) был разработан для ускорения прогресса страны в области искусственного интеллекта и содействия цифровой трансформации в соответствии со Стратегией развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы.

Новый суперкомпьютерный центр позволит обрабатывать данные локально в Азербайджане, что способствует укреплению цифрового суверенитета страны и обеспечит ощутимые преимущества для граждан. Теперь ключевые задачи — от государственных услуг на базе искусственного интеллекта и цифровых платформ на азербайджанском языке до аналитики кибербезопасности и национальных исследовательских проектов — могут разрабатываться, тестироваться и выполняться внутри страны в надёжной и защищённой среде. Такой подход повышает оперативность обслуживания, защищает конфиденциальную информацию и гарантирует, что инновации в области искусственного интеллекта напрямую поддерживают потребности, доверие и цифровую вовлечённость населения Азербайджана.

«Создание суперкомпьютерного центра имеет стратегическое значение для развития экосистемы искусственного интеллекта в стране. Центр станет ключевой технологической инфраструктурой, обеспечивающей обработку больших объемов данных и быстрый запуск моделей искусственного интеллекта», — отметил Эльхан Азизов, генеральный директор AzInTelecom. «Инфраструктура Lenovo позволяет нам разрабатывать локальные проекты в сфере ИИ внутри страны, без опоры на внешние ресурсы. В то же время она обеспечивает более защищённую среду для обработки государственных данных, что усиливает конкурентоспособность Азербайджана в области искусственного интеллекта в регионе».

Фундамент для безопасных локальных инноваций в сфере ИИ

Новый суперкомпьютерный центр сочетает в себе чрезвычайную вычислительную мощность, высокоскоростную передачу данных и надежность корпоративного уровня. Его архитектура специально разработана для безопасного обучения, запуска и масштабирования передовых моделей искусственного интеллекта внутри страны, что позволяет ускорить предоставление государственных услуг, усилить кибербезопасность и стимулировать инновации.

По итогам тендера компания AzInTelecom выбрала Lenovo для проектирования и развертывания высокопроизводительного суперкомпьютера, предназначенного для решений в сфере искусственного интеллекта и способного поддерживать наиболее ресурсоёмкие рабочие нагрузки. Построенный HPC-кластер базируется на серверах Lenovo ThinkSystem с процессорами Intel x86 и эталонной архитектурой NVIDIA, оптимизированной как для обучения моделей ИИ, так и для их высокопроизводительного практического применения.

Система предоставляет вычислительные ресурсы, необходимые для быстрого и эффективного обучения и развертывания крупных и сложных моделей ИИ, включая приложения, работающие с большими объёмами данных. Это позволяет организациям в Азербайджане обрабатывать крупные массивы данных, повышать точность моделей и сокращать время от разработки до реального развертывания, быстрее переводя аналитику данных в реальные действия для бизнеса, граждан и государственных сервисов.

Специализированная система управления обеспечивает надёжную, безопасную и непрерывную работу платформы ИИ. Этот оркестрационный слой поддерживает мониторинг, планирование и управление жизненным циклом всей инфраструктуры, позволяя ИИ-сервисам оставаться доступными, устойчивыми и готовыми поддерживать национальные приоритеты.

Производительность национального масштаба

В основе архитектуры суперкомпьютера — серверы Lenovo ThinkSystem SR680a V3, оснащенные графическими процессорами NVIDIA H200.

Высокоскоростная сеть NVIDIA InfiniBand NDR (400 Гбит/с) обеспечивает эффективное масштабирование инфраструктуры, а выделенный кластер управления из пяти серверов Lenovo ThinkSystem SR630 V3 обеспечивает оркестрацию, мониторинг и управление жизненным циклом.

Высокопроизводительное хранилище, оптимизированное для задач ИИ, гарантирует быстрый доступ к данным и их обработку даже при интенсивном обучении моделей. За хранение и обработку данных в кластере отвечает система DDN AI400X2, специально созданная для задач искусственного интеллекта и обеспечивающая устойчивый высокоскоростной доступ к данным для обучения больших моделей.

Платформа работает на ПО NVIDIA AI Enterprise и поддерживается сервисами Lenovo Premier Support, что гарантирует безопасную и стабильную среду для эксплуатации ИИ‑систем промышленного уровня.

Глобальное лидерство Lenovo в области искусственного интеллекта

В рамках реализации проекта Lenovo обеспечила его комплексную поддержку — от развертывания системы и передачи компетенций до последующего технического сопровождения. Компания гарантирует, что ее оборудование, используемое в новом суперкомпьютерном центре, будет работать эффективно, обслуживаться на протяжении длительного времени и обеспечит возможность масштабирования в соответствии с будущими потребностями в области ИИ.

«В Lenovo мы стремимся ускорить глобальное внедрение искусственного интеллекта, обеспечивая вычислительные мощности для обработки данных — там и тогда, где они необходимы больше всего. Это стремление подкрепляется нашим лидерством в области высокопроизводительных вычислений и глубоким пониманием инфраструктурных требований для внедрения трансформационных ИИ-решений», — сказал Расим Бахши, директор Lenovo Global Technology Azerbaijan. «Обладая самым широким в отрасли портфелем, включающим более 80 продуктов, созданных специально для ИИ‑нагрузок, а также стратегическими партнёрствами с ведущими производителями чипсетов, оборудования, ПО и сервисов, включая NVIDIA, DDN и Intel, Lenovo предоставляет комплексные ИИ‑решения от периферии до дата‑центра и облака. Такой гибридный подход позволяет организациям внедрять инновации с уверенностью, сохраняя полный контроль над цифровым суверенитетом и безопасностью данных. Суперкомпьютерный центр в Азербайджане является ярким примером этой философии, где передовая инфраструктура ИИ поддерживает критически важные для страны исследования, образование и цифровую трансформацию без компромиссов в области защиты данных и операционной автономии».

Согласно последнему рейтингу TOP500[1], Lenovo сохраняет позицию мирового лидера по количеству представленных в списке суперкомпьютерных систем. Рейтинг Green500 дополнительно подчёркивает первенство Lenovo в энергоэффективности: серверы Lenovo ThinkSystem лежат в основе одних из самых энергоэффективных суперкомпьютеров в мире, включая самые экологичные системы в Нидерландах и Канаде, две ведущие системы в Турции, вторую по энергоэффективности в Северной Америке и несколько систем, входящих в тройку лучших в Германии и Испании.

Объединяя глобальную экспертизу в области суперкомпьютеров с локальной инфраструктурой, Lenovo и AzInTelecom помогают Азербайджану превращать передовые возможности ИИ в надёжные практические результаты для экономики и граждан страны.

[1] https://top500.org/, выпуск от 17 ноября, 2025