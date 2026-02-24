Panasonic объявил о продаже бизнеса по производству ТВ компании из Китая

Японский производитель электроники Panasonic, некогда лидер рынка плазменных телевизоров, объявил о прекращении производства собственных ТВ. Компания передает права на производство, маркетинг и продажу телевизоров под брендом Panasonic китайской Skyworth.

Летом прошлого года Skyworth вошла в пятерку крупнейших брендов телевизоров по объему продаж в первом квартале 2025 года. Однако компания не смогла стабильно удерживать эту позицию. Представитель Panasonic заявил, что в соответствии с соглашением базирующаяся в Шэньчжэне Skyworth будет руководить продажами, маркетингом и логистикой в регионе, в то время как Panasonic предоставит экспертные знания и гарантию качества для поддержания своих известных аудиовизуальных стандартов в рамках совместной разработки высококлассных OLED-моделей.

Также компания отметила, что будет предоставлять поддержку «для всех телевизоров Panasonic, проданных до марта 2026 года, а также для всех моделей, доступных с апреля». Телевизоры под брендом Panasonic производства Skyworth будут продаваться в США и Европе.

Когда на рынке доминировали плазменные телевизоры, Panasonic занимала лидирующие позиции. В 2010 году компания контролировала 40,7% рынка плазменных ТВ, опережая Samsung и LG, которые занимали 33,7% и 23,2% соответственно. Но в марте 2014 года Panasonic прекратил производство плазменных телевизоров в связи с растущим интересом к плоским ЖК-телевизорам и экономическими проблемами из-за отсутствия прибыли.

К 2016 году компания прекратила поставки телевизоров в США, а в 2021 году объявила о передаче всего производства телевизоров на аутсорсинг неназванной третьей стороне. В 2024 году Panasonic вернулся на рынок США с OLED- и Mini LED-телевизорами, «полностью разработанными и созданными в Японии». Но удержаться на американском рынке телевизоров после восьми лет отсутствия Panasonic так и не сумел. В феврале 2025 года президент Panasonic Юки Кусуми (Yuki Kusumi) заявил, что компания «готова продать» свой телевизионный бизнес, «если это потребуется».

Как указывают аналитики, продажа бизнеса по производству ТВ китайской Skyworth «знаменует собой конец доминирования японских компаний на рынке телевизоров». Panasonic – не единственная компания, кто частично или полностью покинул мировой рынок телевизоров. Sharp, Toshiba, Hitachi, Pioneer и ряд других уже отказались от этого направления бизнеса, и скоро к ним может присоединиться Sony. В начале 2026 года Sony объявила о продаже 51% своего бизнеса по производству бытовой электроники, включая телевизоры, китайской компании TCL. В итоге производители телевизоров из Южной Кореи и Китая сейчас контролируют большую часть мировых продаж телевизоров.