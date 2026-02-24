OPPO выпустил TWS-наушники Enco Air5 Pro с шумоподавлением 55 дБ и автономностью до 54 часов

В Китае состоялась презентация беспроводных наушников OPPO Enco Air5 Pro. По сравнению с предыдущим поколением Enco Air4 Pro, выпущенных в 2024 году, новая модель получила ряд улучшений по части подключения, качества шумоподавления, а также автономности. Дизайн, как самих наушников, так и кейса, немного поменяли.

OPPO Enco Air5 Pro оборудованы 12-мм драйверами (20–40 000 Hz) с функцией активного шумоподавления (ANC). Заявленная эффективность — до 55 дБ в частотном диапазоне до 5000 Hz, есть режим прозрачности. Для подавления шума используются ИИ-алгоритмы, очищающие голос от помех даже при скорости ветра до 25 км/ч. ИИ также используется в режиме перевода речи в реальном времени.

Для сопряжения с источником сигнала используется Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков AAC, SBC, LHDC 5.0. Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам. Наушники также прошли сертификацию Hi-Res Audio. Задержка сигнала, согласно спецификации, составляет 47 мс. Время автономной работы: до 7 часов с ANC и до 13 часов без него, а при использовании зарядного кейса — до 29 часов с ANC и до 54 часов без него. Наушники получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP55.

OPPO Enco Air5 Pro уже поступили в продажу на рынке Китая по цене $47 в белом и черном исполнениях.