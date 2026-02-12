Tomb Raider 2013 года вышла для iOS и Android

Экшен Tomb Raider 2013 года, который вошел в трилогию Survivor Trilogy, вышел для iOS и Android. Игра включает в себя оригинальную сюжетную кампанию и 12 DLC с новыми костюмами, улучшением оружия и бонусной гробницей с испытаниями. Игровое управление полностью адаптировано под мобильные устройства, поддерживает прицеливание с помощью гироскопа и расширенные настройки графики для выбора между качеством и производительностью.

Сюжет игры рассказывает о молодой Ларе Крофт, которая оказывается на заброшенном острове во время своей первой археологической экспедиции. После крушения судна ей нужно отыскать остальных выживших, а также сразиться с враждебным культом Яматая.

Tomb Raider оптимизирована для широкого спектра смартфонов и планшетов. Экшен поддерживает настраиваемый сенсорный интерфейс, геймпады, клавиатуру и мышь на iPadOS и Android. Флагманские устройства получили режим 120 fps. Поддерживаются iPhone XS и выше, у Android из требований только версия системы не ниже 13.

Цена игры составила $19,99.