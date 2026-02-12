spot_img
13 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыTomb Raider 2013 года вышла для iOS и Android

Tomb Raider 2013 года вышла для iOS и Android

Tomb Raider 2013

Экшен Tomb Raider 2013 года, который вошел в трилогию Survivor Trilogy, вышел для iOS и Android. Игра включает в себя оригинальную сюжетную кампанию и 12 DLC с новыми костюмами, улучшением оружия и бонусной гробницей с испытаниями. Игровое управление полностью адаптировано под мобильные устройства, поддерживает прицеливание с помощью гироскопа и расширенные настройки графики для выбора между качеством и производительностью.

Сюжет игры рассказывает о молодой Ларе Крофт, которая оказывается на заброшенном острове во время своей первой археологической экспедиции. После крушения судна ей нужно отыскать остальных выживших, а также сразиться с враждебным культом Яматая.

Tomb Raider оптимизирована для широкого спектра смартфонов и планшетов. Экшен поддерживает настраиваемый сенсорный интерфейс, геймпады, клавиатуру и мышь на iPadOS и Android. Флагманские устройства получили режим 120 fps. Поддерживаются iPhone XS и выше, у Android из требований только версия системы не ниже 13.

Цена игры составила $19,99.

Предыдущая статья
Google Gemini официально стал доступен на азербайджанском языке
Следующая статья
На европейском рынке представлен Xiaomi Tag — трекер для поиска потерянных вещей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,822ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»