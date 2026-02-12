На европейском рынке представлен Xiaomi Tag — трекер для поиска потерянных вещей

Компания Xiaomi выпустила на европейском рынке трекер для поиска потерянных вещей Xiaomi Tag. Гаджет стал более бюджетной альтернативой Apple AirTag. Особенностью трекера стала поддержка сразу двух сетей поиска: Apple Find My и Google Find My Device.

Трекер оснащен модулями Bluetooth 5.4 и NFC, но поддержки технологии UWB нет, что исключает опцию точного дистанционного наведения на объект. Вероятно, от технологии отказались ради снижения стоимости гаджета.

Толщина корпуса Xiaomi Tag составляет 7,2 мм. В качестве источника энергии используется заменяемая батарейка стандарта CR2032, которой хватит примерно на год автономной работы. Конструкция устройства предусматривает отверстие для фиксации на личных вещах.

Цена новинки составляет €17,99, а набор из четырех экземпляров обойдется покупателям в €59,99. Трекер овальной формы будет выпускаться только в белой расцветке. Точная дата начала поставок в розничные сети не объявлена.