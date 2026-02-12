spot_img
13 февраля, 2026
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыНа европейском рынке представлен Xiaomi Tag - трекер для поиска потерянных вещей

На европейском рынке представлен Xiaomi Tag — трекер для поиска потерянных вещей

Xiaomi Tag

Компания Xiaomi выпустила на европейском рынке трекер для поиска потерянных вещей Xiaomi Tag. Гаджет стал более бюджетной альтернативой Apple AirTag. Особенностью трекера стала поддержка сразу двух сетей поиска: Apple Find My и Google Find My Device.

Xiaomi Tag

Трекер оснащен модулями Bluetooth 5.4 и NFC, но поддержки технологии UWB нет, что исключает опцию точного дистанционного наведения на объект. Вероятно, от технологии отказались ради снижения стоимости гаджета.

Толщина корпуса Xiaomi Tag составляет 7,2 мм. В качестве источника энергии используется заменяемая батарейка стандарта CR2032, которой хватит примерно на год автономной работы. Конструкция устройства предусматривает отверстие для фиксации на личных вещах.

Цена новинки составляет €17,99, а набор из четырех экземпляров обойдется покупателям в €59,99. Трекер овальной формы будет выпускаться только в белой расцветке. Точная дата начала поставок в розничные сети не объявлена.

Предыдущая статья
Tomb Raider 2013 года вышла для iOS и Android
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,822ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»