Google Gemini официально стал доступен на азербайджанском языке

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и компания Google распространили совместное заявление о том, что модель искусственного интеллекта Gemini официально стала доступна на азербайджанском языке. Азербайджанский язык выбран в числе 23 новых языков в рамках стратегического расширения сервиса. Это позволит пользователям в Азербайджане использовать возможности Gemini на родном языке наряду с основными мировыми языками.

Азербайджаноязычный интерфейс уже активирован в веб-версии, полностью поддерживается на мобильных устройствах (Android и iOS), а также доступна функция Gemini Live, обеспечивающая общение в режиме реального времени.

Компания также объявила о запуске на азербайджанском рынке передовых креативных инструментов Nano Banana и Veo. Nano Banana позволяет преобразовывать простые идеи в качественные визуальные материалы и редактировать изображения с помощью естественного языка. Veo — это продвинутая модель, способная создавать высококачественные видеоролики в формате 1080p с синхронизированным звуком на основе сложных творческих инструкций.

В целях поддержки продуктивности и образования на азербайджанском языке также запущены три новые функции. Canvas предоставляет собой специальную рабочую среду для письма и программирования, позволяя пользователям сотрудничать с Gemini над сложными проектами. Модель Deep Research дает возможность исследовать сложные темы, синтезировать информацию из нескольких источников и представлять всесторонние отчеты. Наконец, Guided Learning помогает пользователям осваивать новые темы с помощью интерактивных тестов, адаптированных к их стилю обучения.