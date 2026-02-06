Spotify получит функцию Page Match для переключения между аудиокнигой и ее печатной версией

Стриминговый сервис Spotify получит новую функцию под названием Page Match, которая позволит пользователям легко переключаться между аудиокнигой и ее печатной версией. Функция станет доступна для большинства англоязычных книг сервиса для пользователей iOS и Android к концу февраля 2026 года. Постепенно планируется расширять охват.

С помощью камеры смартфона приложение распознает текст на странице и синхронизирует его с соответствующим моментом аудиоверсии. Пользователи могут сканировать страницу книги, чтобы продолжить прослушивание с того места, где они остановились. Page Match также работает и в обратном направлении — от аудиокниги к печатной версии.

Кроме того, Spotify будет предлагать Premium-подписчикам из США и Великобритании возможность покупать бумажные книги прямо через приложение. Партнером сервиса выступает платформа Bookshop, которая будет заниматься продажами. За покупки внутри приложения Spotify будет получать комиссию. Запуск ожидается весной 2026 года.