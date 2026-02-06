Anthropic выпустил LLM-модель Claude Opus 4.6 с командами агентов для решения сложных задач

Компания Anthropic представила новую версию флагманской языковой модели — Claude Opus 4.6. Она уже доступна платным пользователям чат-бота Claude, а также через API по той же цене, что и Claude Opus 4.5 ($5 долларов на вход и $25 долларов на выход за млн. токенов).

Одно из главных нововведений — функция Agent Teams (команды агентов). Claude Opus 4.6 может делить сложные задачи на подзадачи и делегировать их нескольким агентам, которые работают параллельно. Это позволяет быстрее справляться с кодингом и аналитикой. По замыслу Anthropic, каждый агент отвечает за свой сегмент работы и напрямую координируется с другими. На данный момент «команды агентов» доступны в формате исследовательского превью для пользователей API и платных подписчиков.

Еще одно важное улучшение — увеличенное контекстное окно (в бета-режиме). Claude Opus 4.6 способна обрабатывать до 1 млн. токенов за сессию, что сопоставимо с возможностями моделей Sonnet 4 и 4.5.

Кроме того, Claude Opus 4.6 получила нативную интеграцию с PowerPoint. Теперь ИИ доступен прямо в интерфейсе приложения для создания презентаций в виде боковой панели. Раньше пользователь мог сгенерировать презентацию и затем отдельно редактировать файл в PowerPoint, теперь создание и доработка слайдов происходят непосредственно внутри программы при активной помощи Claude. Anthropic утверждает, что качество работы «с первой попытки» значительно выросло.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Среди ключевых сильных сторон модели компания выделяет агентское программирование, работу с инструментами, поиск и финансовую аналитику. Для Claude Opus 4.6 был проведен самый масштабный набор проверок за всю историю моделей Anthropic. С учетом возросших возможностей в сфере кибербезопасности компания внедрила шесть новых специализированных тестов, призванных отслеживать возможные злоупотребления.