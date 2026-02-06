OpenAI представила ИИ-модель GPT-5.3-Codex, которая участвовала в собственном создании и отладке процессов обучения

Компания OpenAI представила флагманскую ИИ-модель GPT-5.3-Codex. Это первая модель компании, которая сыграла ключевую роль в собственном создании и отладке процессов обучения, что существенно ускорило весь цикл разработки. Разработчики задействовали ранние версии алгоритма для отладки процесса обучения, управления собственным развертыванием, а также диагностики результатов тестирования. OpenAI GPT-5.3-Codex объединяет передовые навыки программирования предыдущей версии с мощными возможностями рассуждения и уровнем профессиональных знаний GPT-5.2.

OpenAI позиционирует GPT-5.3-Codex как универсального агента, который подходит для выполнения разных задач, с которыми профессионалы сталкиваются повседневно: создание презентаций, анализ таблиц, написание документации, управление десктопными приложениями и т.д. При разработке модели главный упор сделан на агентные возможности: нейросеть переходит от простого написания кода к полноценной работе за компьютером. Она способна самостоятельно выполнять длительные задачи, требующие исследования и использования различных инструментов. При этом пользователь может взаимодействовать с алгоритмом непосредственно в процессе, корректируя ее действия.

GPT-5.3-Codex установил новый отраслевой рекорд в бенчмарках SWE-Bench Pro и Terminal-Bench, а также показал выдающиеся результаты на OSWorld и GDPval. По сравнению с GPT-5.2-Codex новая ИИ-модель показала прирост производительности во всех основных бенчмарках: в SWE-Bench Pro 56,8% против 56,4% у GPT-5.2-Codex, в Terminal-Bench 77,3% против 64% у предыдущей версии. В дополнение к этому разработчики улучшили возможности ИИ-модели в плане веб-разработки. При этом модель тратит меньше токенов, чем предыдущие версии, и работает на 25% быстрее.

Отдельно отмечается повышение уровня кибербезопасности. GPT-5.3-Codex стала первой ИИ-моделью с высоким уровнем возможностей для задач, связанных с кибербезопасностью. OpenAI впервые напрямую обучала ИИ-модель для поиска уязвимостей в коде программного обеспечения.

Новая модель уже доступна платным подписчикам ChatGPT, доступ через API обещают позже.