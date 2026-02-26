Сиквел Subway Surfers вышел на iOS и Android

Subway Surfers City, сиквел культового мобильного раннера Subway Surfers, вышел на iOS и Android. Как и оригинал, игра бесплатная, но есть встроенные покупки.

Действие Subway Surfers City разворачивается в современном мегаполисе. На старте доступны четыре района города: «Доки», «Южная линия», «Бульвар Восхода» и «Парк Делореана». В дальнейшем игра будет развиваться по сезонной модели: каждый новый сезон станет добавлять районы, персонажей, события и косметические предметы.

Основа геймплея осталась та же: игроку предстоит бежать, перепрыгивая через препятствия и собирая различные бонусы. Разработчики также добавили новые механики, включая скоростные платформы, удар ногой для обнаружения скрытых бонусов и прыгающий щит, который меняет траекторию полета.

В Subway Surfers City предлагается более глубокая прогрессия персонажа и больше простора для исследования, чем в оригинальной игре. На выбор доступно три режима игры: классический «бесконечный», городской тур с ограниченными по времени забегами по районам и сменяющиеся ивенты.