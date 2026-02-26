Представлены TWS-наушники Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с поддержкой Hi-Fi-звука

На презентации Galaxy Unpacked 2026 компания Samsung, помимо серии флагманских смартфонов Galaxy S26, представила беспроводные наушники Galaxy Buds4 Pro и Buds4. Новые модели, по сравнению с прошлым поколением, получили обновленный дизайн и очень компактный прозрачный кейс с откидной крышкой. Расположение наушников в футляре стало другое, что должно облегчить их извлечение. В корпус новинок добавлена отдельная зона сенсорного управления для регулировки громкости и воспроизведения.

Galaxy Buds4 имеют открытую конструкцию (вкладыши), а Galaxy Buds4 Pro выполнены в формате внутриканальных наушников. Производитель заявляет, что новинки разрабатывались с учетом данных компьютерного моделирования более чем 10 000 вариантов формы уха, что позволило оптимизировать их комфортную посадку для большого числа людей.

В модель Galaxy Buds4 Pro встроен вуфер (низкочастотный динамик) с рабочей поверхностью, увеличенной почти на 20% по сравнению с предыдущими моделями, что улучшает воспроизведение басов. В сочетании с отдельным высокочастотным динамиком это формирует двухполосную систему. Обе модели получили 6 микрофонов, поддерживают Hi-Fi-аудио до 24 бит/96 kHz и технологию 360 Audio для пространственного звука.

Наушники получили обновленную систему активного шумоподавления (ANC) с автоматической адаптацией к условиям окружающей среды. Алгоритмы в реальном времени регулируют уровень подавления шума и корректируют частоты с учетом посадки наушников и внешнего фона. В Galaxy Buds4 Pro реализованы дополнительные алгоритмы адаптивного шумоподавления и автоматической настройки эквалайзера, учитывающие условия прослушивания и индивидуальную посадку, а внешний микрофон вынесен в верхнюю часть металлического корпуса для повышения эффективности подавления шума и снижения влияния ветра.

В моделях реализована технология сверхширокополосной передачи речи, что увеличивает пропускную способность по сравнению с обычной передачей голосовых данных по Bluetooth, а также позволяет повысить разборчивость речи во время звонков в шумной среде. Для подключения к источнику звука Galaxy Buds4 и Buds4 Pro используют Bluetooth 6.1. Наушники поддерживают технологии Auto Switch и Auracast, а также работают с кодеками SSC HiFi / SSC UHQ, AAC, SBC и LC3. Поддержки кодека LDAC нет.

Samsung отмечает, что главное отличие Galaxy Buds4 и Buds4 Pro от конкурентов — бесшовная интеграция в экосистему Galaxy. Для сопряжения с устройством достаточно открыть зарядный кейс и наушники автоматически подключаются к устройствам Galaxy без предварительной настройки через приложение Galaxy Wearable. Управление доступно через панель быстрых настроек или виджет. Galaxy Buds4 Pro поддерживают функцию Head Gesture, которая позволяет принимать или отклонять звонки с помощью движений головы, а также работать с голосовыми командами для управления вызовами и элементами интерфейса смартфона. Интеграция с Galaxy AI обеспечивает доступ к голосовым ассистентам и позволяет выполнять задачи на смартфоне без необходимости доставать его из кармана.

Емкость аккумуляторов у наушников разная: 45 мАч у базовой модели и 61 мАч у Pro-версии. А у зарядных кейсов почти идентична: 515 мАч и 530 мАч соответственно. Для Galaxy Buds4 заявлена автономность до 5 часов в режиме разговоров с ANC и до 24 часов с использованием зарядного кейса, а при выключенном ANC — до 6 часов и 30 часов соответственно. Galaxy Buds4 Pro обеспечивают до 6 часов разговоров с ANC и до 26 часов с кейсом, а при отключенном ANC — до 7 часов и 30 часов соответственно. Кейсы обеих моделей поддерживают беспроводную зарядку. Есть защита от воды и пыли: IP54 (Galaxy Buds4) и IP57 (Galaxy Buds 4Pro). Новинки совместимы с устройствами под управлением Android 12 и новее. Наушники будут предложены покупателям в черном и белом цветах корпуса с матовым покрытием. Цены относительно предыдущего поколения не изменились: Samsung Galaxy Buds4 — $179, Galaxy Buds4 Pro — $249.