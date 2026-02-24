spot_img
24 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыШутер Rainbow Six Mobile вышел на iOS и Android

Шутер Rainbow Six Mobile вышел на iOS и Android

Rainbow Six Mobile

Компания Ubisoft выпустила условно-бесплатный тактический шутер Rainbow Six Mobile на iOS и Android. Игра уже доступна в App Store и Google Play.

Вместе с релизом в игре стартовал первый сезон под названием Sand Wraith. Его особенностью стал режим «3 на 3», аналог временного события Showdown из Rainbow Six Siege. Также есть стандартный режим «5 на 5». В среднем матчи длятся по 10 минут.

Разработчики обещают, что новые сезоны в игре будут начинаться каждый месяц — с собственными боевыми пропусками, оперативниками и ивентами.

Анонс Rainbox Six Mobile состоялся еще в 2022 году, в разработке игра была около шести лет.

Предыдущая статья
Самые впечатляющие телевизоры CES 2026
Следующая статья
Представлен смартфон iQOO 15R: экран 144 Hz и аккумулятор на 7600 мА•ч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,816ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»