Шутер Rainbow Six Mobile вышел на iOS и Android

Компания Ubisoft выпустила условно-бесплатный тактический шутер Rainbow Six Mobile на iOS и Android. Игра уже доступна в App Store и Google Play.

Вместе с релизом в игре стартовал первый сезон под названием Sand Wraith. Его особенностью стал режим «3 на 3», аналог временного события Showdown из Rainbow Six Siege. Также есть стандартный режим «5 на 5». В среднем матчи длятся по 10 минут.

Разработчики обещают, что новые сезоны в игре будут начинаться каждый месяц — с собственными боевыми пропусками, оперативниками и ивентами.

Анонс Rainbox Six Mobile состоялся еще в 2022 году, в разработке игра была около шести лет.