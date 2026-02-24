Представлен смартфон iQOO 15R: экран 144 Hz и аккумулятор на 7600 мА•ч

Компания iQOO представила в Индии смартфон iQOO 15R. Новая модель флагманской линейки iQOO 15 ориентирована на пользователей, которые активно используют устройство для работы, игр и развлечений в течение дня.

iQOO 15R оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2750×1260 пикселей), частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью до 5000 нит, ШИМ-частотой 4320 Hz и поддержкой HDR10+. От механических повреждений экран защищает стекло Schott Xensation Alpha. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Смартфон построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5. Предусмотрено до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью до 512 Gb. Дополнительный игровой чип SuperComputing Chip Q2 обеспечивает стабильную игру с частотой 144 FPS и разрешением 1.5K. Система охлаждения IceCore VC с теплоотводом и двухслойный графитовый слой помогают поддерживать тепловую стабильность во время длительных игровых сессий.

В двойную основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-700V, 1/1,56″, f/1,88, OIS) и сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп (f/2,2). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2,45). Обе камеры могут записывать видео 4К@60/30fps. Автономную работу обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор на 7600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт (50% за 33 минуты). Также имеется поддержка обратной проводной зарядки.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-С, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики и линейный вибромотор. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69. Габариты и вес: 157,6 × 74,4 × 7,9 мм, 206 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом OriginOS 6. Производитель обещает четыре года обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.

Цены на iQOO 15R: 8/256 Gb — $495, 12/256 Gb — $530, 12/512 Gb — $580. Смартфон доступен в черном и сером цветовых вариантах исполнения корпуса.