Самые впечатляющие телевизоры CES 2026

От гигантских micro-LED экранов до ультратонких OLED-дисплеев — телевизоры, которых стоит ждать в этом году

CES — это огромная и зрелищная выставка, из-за чего анонсы новых телевизоров легко можно было пропустить. Но в этом году на ней было представлено сразу несколько телевизоров, которые выделялись не только зрелищностью, но и техническими характеристиками. Инновации в этой области были ориентированы на более интеллектуальные функции и более яркие экраны. Samsung показал линейку новых телевизоров диагональю от 55” до 115”, а также 130” монстра. У LG и других производителей — свои вариации, но посыл общий: цветопередача должна быть честной, а яркость выкручиваем так, чтобы HDR выглядел не как блеклая наклейка в меню. OLED-панели на фоне этого показались взрослым и слегка уставшим родственником. У OLED по-прежнему лучший черный цвет, отличная контрастность и та самая «кинематографичность», за которую его любят дизайнеры и режиссеры. Но когда рядом встает Micro RGB, который на пиковых сценах не боится выгорания и в теории дешевле для массового покупателя, то маркетинговые сказки про «уникальную глубину картины» звучат заметно тише. Так что эти новинки дают четкое представление о том, куда движется премиальное домашнее телевидение в 2026 году.

Samsung R95H

Этот телевизор настолько гламурный, что Samsung пригласила K-pop группу Riize позировать рядом с ним на CES 2026. 130” телевизор с подсветкой Micro RGB выглядит хорошо как с аксессуарами, так и без них, и это также благодаря рамке, напоминающей мольберт. R95H яркий и может похвастаться сверхвысокой насыщенностью цвета. Но, как и большинство броских телевизоров на CES, он не для каждого кошелька.

По словам исполнительного вице-президента подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics Хуна Ли, Micro RGB — это вершина инноваций в качестве изображения. Новый телевизор позволяет представить пользователям еще более впечатляющий опыт. Он выглядит, как холст в необычной рамке Timeless Frame. Дизайнеры вдохновлялись архитектурой, чтобы представить эффект экрана, парящего в воздухе. В Samsung отметили, что такое решение превращает R95H в художественный центр, формирующий пространство комнаты. Динамики при этом располагаются в раме. Новинка поддерживает технологии Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro. Они используют модели искусственного интеллекта, чтобы улучшать тусклую картинку и усиливать контраст. Благодаря этому цвета становятся яркими, а детали можно хорошо рассмотреть как в светлых сценах, так и в темных. Кроме того, качество изображения улучшает технология Micro RGB Precision Color 100, обеспечивающая 100% охват широкой цветовой палитры BT.2020. Также модель поддерживает функцию Samsung Glare Free, которая минимизирует отражения. Samsung добавила в телевизор Microsoft Copilot и Perplexity, а также голосовое управление, правда, пульт, который поддерживает эту функцию, надо будет докупать отдельно. И это мы говорим про телевизор, который, по слухам, будет стоить не меньше 50000 долларов.

Samsung S95H

Компания Samsung добилась значительного успеха на массовом рынке, поэтому сейчас самое время для экспериментов. Samsung S95H не так привлекателен, как некоторые другие модели, но в него встроен ряд отличных технологий, включая экран на 30% ярче, опциональное беспроводное подключение и возможность отображения статичных изображений. Последний пункт недоступен большинству OLED-телевизоров из-за проблем с выгоранием пикселей, и, как следствие, S95H является отличной альтернативой The Frame с еще лучшим качеством изображения.

Это то ли огромный монитор, то ли не самый большой телевизор, но Samsung S95H точно подойдет для игр. Модель также может быть оснащена 48” OLED-панелью, поэтому как раз попадает между классами. В описании новинки упоминается антибликовое покрытие, частота обновления 165 Hz, ориентированные на игры функции на базе искусственного интеллекта. Samsung пытается балансировать на тонкой грани с моделью S95H. Стремление к сочетанию формы и функциональности — амбициозная задача, но, возможно, компания на пути к достижению идеального баланса. Пока еще рано говорить о конкретных цифрах, поэтому Samsung, естественно, еще не объявила официальную цену на S95H.Остается надеяться, что Samsung сохранит ценовую политику предшественника этой одели. Хотя снижение цены было бы приятным бонусом, на это рассчитывать вряд ли стоит, учитывая новый дизайн и функции. Конечно, исследования и разработки — это недешевый процесс.

LG OLED evo AI W6

Один из самых впечатляющих телевизоров на всей выставке — W6 имеет толщину в треть дюйма и к тому же беспроводное подключение. Он также невероятно яркий благодаря новой технологии Brightness Booster и выглядит на стене как картина. Это телевизор премиум-класса, и, вероятно, он будет стоить целое состояние. Новая модель под названием LG OLED evo W6, не только получила улучшения в плане технических характеристик, но и избавилась от лишних проводов благодаря использованию внешнего блока Zero Connect Box.

LG OLED evo W6 использует новую технологию LG Hyper Radiant Color, которая улучшает качество черного цвета, общую цветопередачу и яркость. Также телевизор стал первым в индустрии, получившим сертификат Reflection Free with Premium от лаборатории Intertek, благодаря минимальному уровню отражения. Кроме того, в W6 применена технология Brightness Booster Ultra, которая, по заявлению LG, повышает яркость OLED-панелей на 20% по сравнению с предыдущим поколением G5, достигавшим в тестах более 2400 кд/м2.

В комплекте предусмотрено настенное крепление, позволяющее устанавливать панель вплотную к стене. Вместо традиционных кабелей используется внешний блок Zero Connect Box, который содержит полный набор входов и может находиться на расстоянии до 10 м от самой панели. Толщина корпуса составляет всего 9 мм, что немного больше, чем у предыдущей модели, но все равно сопоставима с толщиной карандаша, диаметр которого обычно составляет 6-8 мм. В качестве режима ожидания, когда устройство не используется для просмотра фильмов, телепередач или игр, доступен сервис LG Gallery+, предлагающий более 4500 изображений. W6 поддерживает частоту обновления до 165 Hz, AMD FreeSync Premium и совместим с NVIDIA G-Sync. Модель будет выпускаться в двух вариантах — с диагональю 77” и 83”.

LG G6 OLED

LG G6 — один из самых ярких OLED-телевизоров, которые мы видели. Он на 20% ярче, чем предыдущая модель G5 — телевизор, который и так не уступает новинке по качеству изображения. G6 также оснащен панелью Brightness Booster Ultra и улучшенными антибликовыми свойствами. Это один из высококлассных телевизоров, на который стоит обратить внимание в 2026 году.

Телевизор оснащен процессором LG Alpha 11 4K AI третьего поколения, что позволило значительно улучшить графику, увеличив ее производительность на 70%. В сравнении с моделью G5, быстродействие функций на базе искусственного интеллекта, предназначенных для оптимизации изображения, возросло в 5,6 раза. Телевизор оснащен новым покрытием экрана, существенно снижающим количество бликов, что способствует более глубокой передаче черного цвета при сильном освещении. В качестве нововведения в телевизоре также представлен режим Ambient Filmmaker, объединяющий в себе привычный режим Filmmaker с датчиком внешней освещенности для автоматической адаптации изображения к окружающим условиям. LG G6 с разрешением Full 4K, частотой обновления 165 Hz и поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro разработан и для игр. Он предлагает режим 330 Hz, хотя и с пониженным разрешением 1080p, а также интегрированную поддержку облачных игровых сервисов GeForce Now с частотой обновления до 120 кадров в секунду.

Hisense 116UXS RGB MiniLED evo

Смешивание красного, зеленого и синего цветов в телевизорах существует с момента изобретения цвета — потому что это имитирует работу наших глаз. Но Hisense заявляет: «Посмотрите на это!» и добавляет к этой смеси голубой пиксель. Этот дополнительный пиксель, добавленный к подсветке, расширяет количество отображаемых цветов, особенно в важнейшем зеленом спектре. 116” Hisense 116UXS большой и яркий, и компания утверждает, что он также снижает вредное излучение синего света.

Это эволюция на системном уровне, которая выходит за рамки обычных обновлений, основанных на улучшении параметров, в направлении фундаментального инновационного изменения архитектуры подсветки. Опираясь на традиционную структуру подсветки «красный, зеленый и синий», технология RGB MiniLED evo является первой в отрасли, внедрившей в систему подсветки MiniLED четвертый светодиод цвета Sky Blue-Cyan для добавления одной из наиболее часто отсутствующих частей спектра естественного света. Благодаря усовершенствованному 134-битному управлению цветом и 110% охвату цветовой палитры BT.2020, технология RGB MiniLED evo обеспечивает более точное воспроизведение неба, травы, воды и голубовато-зеленых тонов, а также точность цветопередачи профессионального уровня с ΔE<1,0 за счет улучшенной калибровки цвета на уровне системы. Кроме того, оптимизированная конструкция источника света снижает излучение вредного синего света до 80%, способствуя более комфортному и естественному длительному просмотру на сверхбольших экранах.

TCL X11L

На выставке CES квантовые точки уступили место RGB-технологии, но TCL стремится восстановить баланс с помощью своего телевизора SQD-Mini. Это означает Super Quantum Dot (суперквантовая точка), и речь идет об улучшении зеленой квантовой точки, в частности, что позволяет телевизору отображать больше цветов. Телевизор также доступен в более разумных размерах, чем большинство супербольших конкурентов.

В X11L для подсветки используются синие светодиоды, как и в современных MiniLED-телевизорах, но технология TCL включает в себя два важных улучшения, касающихся цветопередачи: переработанные квантовые точки, обеспечивающие более насыщенный цвет, чем раньше, и фильтр UltraColor от подразделения компании по производству панелей TCL CSOT, позволяющий использовать преимущества новых квантовых точек и обеспечивать более точную цветопередачу на уровне пикселей. Это означает, что X11L может достичь 100% охвата цветовой палитры BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Модель X11L также оснащена одним из самых ярких дисплеев на рынке — показатель его пиковой яркости составляет 10000 кд/м2. Панель имеет до 20000 зон локального затемнения подсветки, что в 3 раза больше, чем у предшественника TCL QM9K.

TCL X11L станет одним из немногих телевизоров 2026 года, поддерживающих технологию «кинематографичного HDR» Dolby Vision 2. Соответствующее программное обновление будет предоставлено позже, в этом году. Контента в таком формате на рынке пока представлено немного, но наличие поддержки обеспечивает телевизору задел на будущее. В оснащение TCL X11L входят четыре порта HDMI 2.1. Для телевизора заявлена поддержка приложения Xbox Game Pass для игр без консоли, а также сервиса Gemini для Google TV. Кроме того, заявлена поддержка технологии Dolby Atmos Flex Connect, позволяющей подключать колонки и сабвуфер TCL Flex Connect для расширения домашнего кинотеатра. Впрочем, и сам телевизор оснащен достаточно качественной акустической системой Bang & Olufsen.

Изначально TCL X11L будет выпускаться с диагоналями 85” и 98”, а 75” модель ожидается через несколько месяцев. Цена TCL X11L стартует от 7000 долларов, однако TCL известна своей практикой существенно снижать цены на актуальные модели телевизоров к концу года. Например, цена 85” модели X11K на момент выпуска составляла 10000 долларов, но сейчас она снизилась до 3500 долларов.