Роботы-гуманоиды показали шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине

После выступления на Гала-концерте, в честь Китайского Нового года, человекоподобные роботы компании Unitree Robotics вновь устроили шоу в Пекине, на площади перед Храмом Неба.

50 роботов модели G1 выполняли боевые приемы, сложные акробатические элементы, включая сальто и перемещения, объединяя элементы традиционных китайских боевых искусств с современными инженерными решениями. Завершили выступление гуманоиды эффектным жестом — сжатыми кулаками.

Unitree Robotics подчеркивает, что данное выступление — реальное и его кадры не результат генерации ИИ. Роботы действительно выполняют сложные действия и обладают высокой подвижностью, а ИИ-алгоритмы позволяют им координировать свои движения и не допускать ошибок.

Генеральный директор Unitree Robotics Ван Синсин сообщил, что в 2026 году компания планирует представить новые решения — как практических сервисных роботов, так и экспериментальные разработки, направленные на расширение технологических возможностей. Ключевая задача компании — предоставить роботам возможность реально повышать продуктивность человека.