25 февраля, 2026
Nar и AzTU определили ключевые направления сотрудничества на текущий год

Nar и AzTU определили ключевые направления сотрудничества на текущий год

Мобильный оператор Nar, известный своими выгодными услугами и устойчивыми социальными проектами, совместно с Азербайджанским техническим университетом (AzTU), с которым его связывает партнёрство, определил приоритетные направления деятельности в сфере подготовки профессиональных кадров.

В ходе встречи с участием генерального директора «Nar» Озгюр Генча и ректора AzTU, профессора Вилаята Велиева, была подчеркнута важность партнёрства, продолжающегося более 10 лет, для будущих карьерных перспектив студентов. После встречи Озгюр Генч посетил лабораторию «Nar», созданную при университете для студентов. Оснащённая оборудованием мобильной связи, лаборатория позволяет студентам создавать локальную мобильную сеть и на практике изучать принципы работы мобильной связи.

Помимо технического обеспечения, Nar регулярно организует обучающие тренинги для повышения теоретических знаний студентов AzTU. Эти занятия информируют студентов технических специальностей о современных требованиях рынка труда и готовят их к будущей профессиональной деятельности.

