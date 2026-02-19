spot_img
19 февраля, 2026
В Китае показали шоу гуманоидных роботов на новогоднем Гала-концерте

роботов

На Гала-концерте, в честь Китайского Нового года, показали выступление гуманоидных роботов, которые продемонстрировали сложные элементы традиционных боевых искусств. Роботы выступали вместе с юными исполнителями кунг-фу в номере со сложной хореографией. Мероприятие было организовано CMG, крупнейшей государственной медиакорпорацией Китая, и транслировалось по всему миру.

Выступление началось с медленных движений, постепенно наращивая скорость и интенсивность. В кульминации исполнители использовали классическое оружие, такое как мечи, посохи и нунчаки, тем самым усиливая общее ощущение зрелищности. Роботы демонстрировали плавные, синхронизированные движения, точно обращались с оружием и тесно взаимодействовали с людьми-исполнителями.

Роботы удивили зрителей сложнейшими синхронными акробатическими трюками, включая серию сальто на одной ноге, переворот назад с отталкиванием от стены, а также элементами паркура.

Этот номер стал одним из самых обсуждаемых в зарубежных СМИ. Отмечается стремительный прогресс в области развития робототехники Китая, сделанный всего за один год. Журналисты подчеркивают, что роботы не привязаны к статичным позициям — они свободно перемещаются по сцене и выполняют сложные скоординированные движения. Шоу отразило эффективность передовой промышленной политики Китая и стремление Пекина к лидерству в области разработки человекоподобных роботов и в производстве будущего, отмечает Reuters.

