Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S26

Компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked 2026 представила серию флагманских смартфонов Galaxy S26. Новое поколение представлено тремя моделями: S26, S26+ и S26 Ultra. По сравнению с прошлым поколением новые модели получили слегка обновленный дизайн – камеры размещаются не отдельно, а одним блоком. Сам набор камер уже который год не меняется. Главные отличия смартфонов заключаются в улучшенных аппаратных возможностях для эффективной работы технологий ИИ.

Младшая, базовая модель Samsung Galaxy S26 оснащена 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, используется матрица Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления — от 1 до 120 Hz. Смартфон работает на базе нового 2-нм 10-ядерного процессора Exynos 2600 (до 3,8 GHz). Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, для хранения данных доступно 128, 256 или 512 Gb.

В основную камеру входит 50 Мп главный датчик (1/1.56″, f/1.8, угол обзора 85°, ЭФР 24 мм, OIS, 2x-зум), сверхширокоугольный модуль разрешением 12 Мп (1/2.55″, f/2.2, угол обзора 120°, ЭФР 13 мм) и телеобъектив на 10 Мп (1/3.94″, f/2.4, OIS, оптический 3x-зум). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.2, угол обзора 80°, автофокус). Поддерживается обработка изображений на базе ИИ, включая улучшение детализации и изменение элементов сцены по описанию. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Также предлагается поддержка беспроводной зарядки и функции PowerShare. Габариты и вес: 146,9×71,7×7,2 мм, 167 гр.

Samsung Galaxy S26+ оснащен более крупным экраном диагональю 6,7 дюймов разрешением QHD+. Также, как и в базовой модели используется матрица Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления — от 1 до 120 Hz. Модель процессора и набор камер тот же, что у Galaxy S26. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 45 Вт, беспроводная и функция PowerShare. Габариты и вес: 158,4×75,8×7,3 мм, 190 гр.

Старшая модель Samsung Galaxy S26 Ultra получила 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz. Это первый смартфон Samsung с поддержкой технологии Privacy Display. Благодаря ей, в S26 Ultra появился режим «Антишпион» — защита экрана от посторонних взглядов. При его активации изображение остается четким для владельца, но становится плохо различимым для посторонних людей под углом более 45 градусов. Функция может автоматически включаться при вводе паролей или открытии приложений. Дополнительно реализованы ИИ-инструменты безопасности, включая анализ подозрительных звонков и контроль доступа приложений к личным данным. Также заявлена ИИ-функция ProScaler, которая улучшает масштабирование, делая фото и видео более детализированными, мелкие детали становятся четче, а текстуры остаются плавными.

Смартфон построен на базе 8-ядерной кастомной платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Производитель заявляет, что по сравнению с предыдущим поколением прирост производительности CPU составляет 19%, GPU — на 24%, а NPU — на 39%. Для поддержания стабильной работы под нагрузкой S26 Ultra оснащен обновленной испарительной камерой в системе охлаждения. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, а встроенного хранилища — 256 Gb, 512 G или 1 Tb.

В основную камеру входят 200 Мп датчик (1/1.3″, f/1.4, угол обзора 85°, ЭФР 24 мм, OIS), 50 Мп широкоугольный модуль (1/2.5″, f/1.9, угол обзора 120°), 50 Мп телеобъектив (1/2.52″, f/2.9, угол обзора 22°, оптический зум 5х, OIS) и еще один телеобъектив на 10 Мп (1/3.94″, f/2.4, угол обзора 36°, ЭФР 67 мм, OIS, оптический 3x-зум). Фронтальная камера как у двух других моделей серии. Благодаря поддержке видеокодека APV ролики занимают меньше места без потери качества. Также заявлены улучшенный ночной режим, система стабилизации с горизонтальной блокировкой для компенсации тряски и более точная обработка изображения на базе ИИ, в том числе и для фронтальной камеры.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 60 Вт (75% за 30 минут), а также быстрой беспроводной и функции обратной зарядки. Габариты и вес: 163,6×78,1×7,9 мм, 214 гр.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (Bluetooth 6.0 для Ultra-версии), GPS, NFC, две SIM-карты, eSIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Заявлена защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68. Корпус смартфонов выполнен из стекла и алюминиевой рамки.

Все модели серии Galaxy S26 поддерживают работу с различными AI-ассистентами, включая Gemini и Perplexity. Пользователь может запускать задачи через голосовую команду или через интерфейс системы. Поддерживается выполнение многоэтапных сценариев в фоновом режиме с взаимодействием между несколькими приложениями, например, поиск информации и оформление заказа такси через Gemini с последующим подтверждением. Все модели работают под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Производитель заявляет о поддержке обновлений безопасности в течение семи лет.

Цены: Samsung Galaxy S26 — от $899, Galaxy S26+ — от $1099, Galaxy S26 Ultra — от $1299. Для сравнения: у Ultra-версии цена осталась как в прошлом году, а цены на другие две модели поднялись на $100. Блок питания и кабель в комплект не входят.