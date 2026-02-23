Мегапроект Stargate зашел в тупик, OpenAI осталась без собственных дата-центров

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп, при участии главы OpenAI Сэма Альтмана, главы SoftBank Масаёси Сона и основателя Oracle Ларри Эллисона, объявил о запуске проекта Stargate — масштабной инициативы по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Проект позиционировался как крупнейшая в истории ИИ-инфраструктура: до $500 млрд. инвестиций и 10 ГВт мощности. На практическом уровне цель проекта Stargate — расширить существующую инфраструктуру ИИ для OpenAI путем создания крупномасштабных центров обработки данных для дополнительной поддержки по всем США.

По данным The Information, Reuters и Bloomberg, проект Stargate фактически заморожен, а планы по созданию сети дата-центров зашли в тупик. Вследствие чего компания OpenAI столкнулась с проблемами при создании собственной инфраструктуры для обучения ИИ-моделей. Спустя более года строительство так и не началось. У Stargate нет полноценной управленческой команды, а партнеры не смогли договориться о распределении ответственности и финансирования.

OpenAI искала долговое финансирование, но кредиторы отказались поддерживать бизнес. Как поясняет Bloomberg, их беспокоят растущие расходы OpenAI без видимых перспектив скорейшего получения прибыли. Таким образом, попытка компании строить дата-центры самостоятельно также провалилась. Дополнительную неопределенность внесла позиция компании Nvidia: ранее обсуждавшееся участие в финансировании OpenAI на сумму около $100 млрд. так и не было оформлено.

В итоге OpenAI решила сделать ставку на партнерства. В 2025 году компания договорилась с Oracle о совместном развитии около 4,5 ГВт мощностей с разделением рисков. Параллельно были подписаны дополнительные контракты с Amazon Web Services и Google Cloud. Для снижения зависимости от одного поставщика компания начала сотрудничать не только с Nvidia, но и с AMD и стартапом Cerebras. Несмотря на все эти меры, к концу 2025 года OpenAI обеспечила лишь около 7,5 ГВт вместо запланированных ГВт. Прогноз расходов на вычисления до 2030 года вырос с $450 млрд. до $665 млрд. План создания собственной глобальной инфраструктуры пока что остается «на бумаге» и зависит от того, удастся ли OpenAI преодолеть управленческий и финансовый кризис вокруг Stargate. Финансовый директор Сара Фрайар заявила, что OpenAI делает ставку на партнерскую модель, чтобы не перегружать баланс капитальными затратами. Собственные дата-центры сейчас остаются долгосрочной целью.

Проблемы проекта Stargate ударили также и по партнерам. Oracle, подписавшая в 2025 году контракт примерно на $300 млрд., столкнулась с ростом долга и риском снижения кредитного рейтинга. SoftBank обсуждает масштабное заимствование для покрытия будущих расходов.

На фоне всех этих событий, усиливается конкуренция, по данным The Wall Street Journal, Google DeepMind и Anthropic активно развивают собственную инфраструктуру.