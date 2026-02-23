spot_img
Азербайджанские школьники завоевали 6 медалей на международном конкурсе программирования

Azercell

В Румынии прошел 10-й международный конкурс программирования «Info1Cup», в котором приняли участие 189 школьников из 16 стран мира. Азербайджанские школьники подключились к конкурсу в онлайн-формате и по итогам состязания завоевали 6 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Золотую медаль на конкурсе получил Фатех Ахмедзаде, ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой. Серебряные медали получили Омар Алимаммедзаде, ученик 10-го класса Бакинского Турецкого Лицея «Türkiyə Dəyanət Vəqfi», а также Элай Вердиев и Акбер Ахмедов, ученики 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Баку. Бронзовые медали завоевали Атилла Мустафа, ученик 10-го класса Бакинского Турецкого Лицея «Türkiyə Dəyanət Vəqfi», и Мерд Джафарзаде, ученик 10-го класса Сумгайытской гимназии с уклоном естествознания.

Отметим, что с 2017 года процесс подготовки школьников к международным олимпиадам и конкурсам по программированию осуществляется при поддержке ООО «Azercell Telecom». За этот период учащиеся из различных регионов страны и школ столицы, представляя Азербайджан в различных возрастных категориях, завоевали в общей сложности 114 медалей на престижных международных соревнованиях.

