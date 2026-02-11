Oppo K14x 5G — бюджетный смартфон с экраном 120 Hz и аккумулятором на 6500 мАч

Компания Oppo представила в Индии смартфон начального уровня K14x 5G, который получил яркий крупный экран, емкий аккумулятор и современную платформу MediaTek. Oppo K14x 5G оснащен LCD-дисплеем диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1570×720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1125 кд/м². Экран занимает более 90% фронтальной панели и поддерживает частоту отклика сенсора 240 Hz.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, за графические возможности отвечает ускоритель Mali‑G57 MC2. Предусмотрено 4 или 6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 на 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера включает 50 Мп (f/1,8) модуль и вспомогательный 2 Мп (f/2,4) сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2,2). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Другие характеристики включают поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, две SIM‑карты, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Габариты устройства составляют 166,6 x 78,5 x 8,6 мм, вес — 212 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Oppo K14x 5G поступит в продажу на рынке Индии 16 февраля. Версия с 4/128 Gb памяти стоит $165, модификация с 6/128 Gb — $187. О сроках выхода смартфона на глобальный рынок пока не сообщается.