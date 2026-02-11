Дроны становятся атрибутом спортивных мероприятий

Зимние Олимпийские игры 2026, проводимые в Италии, теперь снимают с использованием множества дронов. Олимпийская служба вещания внедрила в прямые трансляции FPV-дроны (first-person view), которые передают изображение так, будто камера находится прямо «внутри» движения.

По словам спортивного директора Международного олимпийского комитета Пьера Дюкре, речь идет не просто о техническом приеме, а о новом этапе развития спортивных трансляций. FPV-дроны сопровождают спортсменов на трассах, где важна каждая доля секунды. Дроны способны развивать скорость до 120 километров в час и при этом сохранять телевизионное качество картинки. Вместо привычного монтажа из статичных камер зритель получает непрерывное ощущение полета – динамичное и гораздо более эмоциональное. FPV-дроны позволяют не только показывать спортсмена, но и трассу целиком — рельеф, повороты, перепады высот, масштаб пространства. Особенно это ощущается в скоростных дисциплинах.

Однако эти видео вызвали неоднозначную реакцию у зрителей: в социальных сетях мнения разделились — одни восхищаются экстремальными кадрами, другие же относятся к ним негативно из-за шума дронов. Шум, который достаточно сильный, по причине недоработки режиссеров трансляций, попадает на звуковую дорожку. «Пронзительный гул дронов на зимних Олимпийских играх сводит меня с ума. Я хочу слышать, как лыжи или сноуборд скользят по склонам, как приземляются, и шум толпы. А не постоянный пронзительный гул дронов, преследующих участников», — жалуется один из зрителей в соцсети X.

Кроме того, шум от дронов может негативно влиять на спортсменов, отвлекая их от участия в самых важных соревнованиях в их карьере. Однако организаторы Олимпийских игр заявляют, что не получали никаких жалоб от спортсменов или команд. «Мы тестировали дроны перед соревнованиями, мы прислушивались к мнению спортсменов… чтобы это не повлияло на их результаты и никак им не помешало», — заявила спортивный директор Олимпийских игр Анна Риккарди.

У профессиональных фотографов, тем временем, возникли проблемы — очень часто FPV-дроны проносятся мимо спортсменов и попадают на кадры. Поймать нужный кадр стало значительно труднее, жалуются некоторые сотрудники новостных агентств зарубежным СМИ.