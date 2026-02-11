Mastercard подтверждает долгосрочную приверженность цифровому будущему Азербайджана

Mastercard недавно приняла участие во встрече, организованной Президентом Ильхамом Алиевым с делегацией Торговой палаты США. В ходе встречи Mastercard поделилась своим видением ускорения развития цифровых платежей и инклюзивного цифрового роста, подтвердив приверженность поддержке долгосрочной экономической стратегии Азербайджана.

Встреча стала частью более широкой деловой миссии компании в Азербайджане, в рамках которой также состоялись встречи с ключевыми государственными структурами, включая Администрацию Президента, Министерство экономики, Министерство цифрового развития и транспорта, а также Центральный банк Азербайджана.

Укрепление стратегического взаимодействия с Правительством Азербайджана

Опираясь на данную программу высокого уровня, Mastercard отмечает значительные экономические реформы, реализованные в Азербайджане в последние годы, которые способствовали ускорению цифровизации и развитию устойчивой финансовой экосистемы. Компания высоко ценит конструктивный диалог между государственным и частным секторами, способствующий устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

В ходе встреч с представителями государственных органов Mastercard подчеркнула, что высоко оценивает стратегию и приоритеты, определённые Президентом и Правительством Азербайджана, и подтвердила готовность к сотрудничеству в таких направлениях, как цифровизация, искусственный интеллект и поддержка развития малого и среднего бизнеса.

Сотрудничество с Центральным банком и ключевыми государственными структурами

Mastercard поддерживает тесное и продуктивное сотрудничество с Центральным банком Азербайджана (CBAR), продвигая совместные инициативы в сфере цифровых платежей, финансовой инклюзии, поддержки МСП, кибербезопасности и современной платёжной инфраструктуры. Развивая положения недавно опубликованного совместного исследования «Новая волна цифровизации в Азербайджане», Mastercard намерена представить выводы и стратегические рекомендации исследования и другим государственным институтам, способствуя масштабированию общего видения, ориентированного на МСП, на национальном уровне и поддерживая общее экономическое развитие страны.

В дополнение к текущему взаимодействию с Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством экономики, Mastercard недавно провела конструктивную встречу с Председателем Центрального банка Талехом Казимовым, который подтвердил открытость CBAR к углублению сотрудничества в рамках стратегической повестки Правительства и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия в продвижении инноваций, цифровизации и финансовой инклюзии.

Визит руководства высокого уровня в Баку

Долгосрочная приверженность компании Азербайджану недавно была подтверждена визитом руководителя высокого уровня Джона Хантсмана. В рамках визита Mastercard провела встречи с представителями высшего руководства государственных органов, включая Председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Казимова и Министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева. Обсуждения были сосредоточены на вопросах финансовой инклюзии, цифровизации, инноваций, кибербезопасности и более широкой цифровой трансформации. Визит также включал проведение круглого стола высокого уровня, организованного AmCham Azerbaijan с участием лидеров финансового сектора, что подтвердило приверженность Mastercard совместному созданию современной, надёжной и инновационной цифровой экономики в Азербайджане.

Долгосрочная приверженность цифровому развитию Азербайджана

Используя свою глобальную сеть, передовые технологии и международную экспертизу, Mastercard способствует расширению доступа к безопасным цифровым платёжным системам, развивает финансовую грамотность и финансовую инклюзию, а также помогает расширять доступ к инновационным финансовым продуктам и услугам в сельских и недостаточно охваченных регионах.

Mastercard высоко ценит прочное институциональное партнёрство с государственными структурами Азербайджана и остаётся приверженной обмену глобальной экспертизой, масштабируемыми технологиями и международными лучшими практиками в поддержку долгосрочной цифровой трансформации страны и её экономических приоритетов.