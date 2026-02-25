Объявлены системные требования Death Stranding 2: On the Beach для ПК

Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками из студий Kojima Productions и Nixxes Softwar опубликовали системные требования экшена Death Stranding 2: On the Beach для ПК. Как отмечает студия Nixxes, игра для оптимизирована для устройств разного уровня, от бюджетного до высокопроизводительного, а также портативных ПК.
Минимальные требования (1080p/30 fps, низкие настройки графики):
- ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее);
- Процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT (8 Gb);
- Место на диске: 150 Gb.
Средние требования (1080p/60 fps, средние настройки графики):
- ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее);
- Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: GeForce GTX 3060 (12 Gb) или Radeon RX 6600;
- Место на диске: 150 Gb.
Рекомендуемые требования (1440p/60 fps, высокие настройки графики):
- ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее);
- Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800;
- Место на диске: 150 Gb.
Высокие требования (4K/60 fps, очень высокие настройки графики):
- ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее);
- Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT;
- Место на диске: 150 Gb.
ПК-версия Death Stranding 2 выйдет с поддержкой технологий масштабирования и генерации кадров Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 и Intel XeSS 2. В настройках масштабирования на ПК впервые появится разработанный Guerrilla Games для движка Decima апскейлер Pico (Progressive Image Compositor). Появится поддержка сверхширокоформатного разрешения: для него не требуется соответствующий монитор — играть смогут геймеры с экранами с соотношением 16:9. Режим 21:9 станет доступен также и на PS5 после обновления одновременно с релизом на ПК. Также обещают интеграцию DualSense и бонус за необязательную привязку аккаунта PSN.
Death Stranding 2: On the Beach для ПК выйдет 19 марта 2026 года. Цена составит $70 за стандартное издание и $80 за расширенное.