Discord отложил на время введение обязательной проверки возраста

В начале этого месяца сервис Discord объявил, что вводит систему проверки возраста пользователей начиная с марта 2026 года. Теперь сообщатся, что платформа откладывает запуск верификации до второй половины 2026 года.

Одной из главных причин стало недовольство пользователей. Станислав Вишневский (Stanislav Vishnevskiy), сооснователь Discord, отметил, что понимает такую реакцию, и добавил, что 90% пользователей не столкнутся с необходимостью подтвердить свой возраст. Внутренние системы безопасности мессенджера уже могут определить возраст большинства клиентов. Остальные 10% смогут пройти верификацию без предоставления информации о своей личности, но они смогут и отказаться от процедуры — можно будет и дальше пользоваться сервисом, но с ограничениями.

«Многие из вас ушли с мыслью, что мы требуем сканирования лица и загрузки документов, удостоверяющих личность, от всех пользователей Discord. Это не так, но тот факт, что так много людей в это верят, говорит о том, что мы провалили свою самую основную задачу: четко объяснить, что мы делаем и почему», — отметил Вишневский.

Кроме того, Discord не станет продолжать сотрудничество с организацией Persona, которая обрабатывала данные пользователей во время ограниченного теста функции. Ее главный инвестор, Питер Тиль, является соучредителем Palantir, компании организующей сбор базы данных из личной информации граждан США. Вместо этого Discord будет искать сразу несколько подрядчиков, которые будут заниматься обработкой персональной информации, что откроет пользователям больше прозрачных способов верификации.

Когда именно Discord введет обязательную проверку возраста пользователей, не уточняется.