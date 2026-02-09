Обновление Telegram: новый дизайн, изготовление подарков и многое другое

Мессенджер Telegram получил большое обновление: редизайн приложения для Android, систему изготовления эксклюзивных новых подарков и многое другое.

Масштабный редизайн

В Telegram для Android полностью обновлен дизайн интерфейса. Новая нижняя панель позволяет моментально переключаться между чатами, настройками, профилем и другими разделами.

В приложение для iOS добавлено еще больше элементов с эффектом «жидкого стекла» — изменения коснулись, в том числе, просмотра фотографий и видео, панелей стикеров и эмодзи, а также контекстных меню в профилях и сообщениях. На iPad также появилась новая настройка клавиатуры, которая позволяет отправлять сообщения с помощью сочетания клавиш ⌘+Enter.

Передача прав при выходе из группы

Если владелец группы покинет ее, спустя неделю все права будут автоматически переданы одному из администраторов. При выходе из группы появится окно подтверждения, в котором владелец при желании сможет сам моментально выбрать себе замену.

Изготовление подарков

Можно объединять существующие коллекционные подарки для создания необычных, редких, эпических или легендарных версий — с уникальным оформлением и эффектами. Для изготовления новой модели можно использовать до 4 подарков — с добавлением каждого следующего растет вероятность успеха. Выбор нескольких подарков с одной и той же характеристикой повышает вероятность того, что ее получит и итоговый предмет.

Цветные кнопки для ботов

Разработчики ботов теперь могут использовать для оформления кнопок разные цвета и эмодзи — чтобы сделать интерфейсы более интуитивными или привлечь внимание пользователя к определенным действиям. С полной информацией о последних обновлениях для ботов можно ознакомиться в списке изменений Bot API.