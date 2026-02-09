Бюджетный Samsung Galaxy F70e 5G получил экран 120 Hz и аккумулятор на 6000 мАч

Каталог продукции компании Samsung пополнила бюджетная модель смартфона Galaxy F70e 5G. Задняя панель устройства отделана искусственной кожей. Несмотря на низкую цену, смартфон получил яркий дисплей с высокой кадровой частотой, емкий аккумулятор и долгую программную поддержку.

Samsung Galaxy F70e 5G оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 800 кд/м². В основе смартфона используется процессор MediaTek Dimensity 6300, предлагается 4 или 6 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1,8) и 2 Мп вспомогательный сенсор для глубины сцены. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4, поддержка двух SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли IP54. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. Samsung обещает шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Цены на Samsung Galaxy F70e 5G: 4/128 Gb — $143, на 6/128 Gb — $165. Доступные цвета корпуса: Spotlight Blue (синий) и Limelight Green (зеленый). Продажи в Индии стартуют 17 февраля. Сроки глобального запуска пока не озвучены.