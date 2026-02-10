spot_img
10 февраля, 2026
spot_img
Uber покупает бизнес быстрой доставки Getir в Турции

Uber Getir

Компания Uber Technologies Inc. достигла соглашения с Mubadala Investment Company о приобретении портфеля турецкого сервиса быстрой доставки Getir, включающего food, grocery, retail и water (продукты питания, бакалея, розничная торговля и вода). Mubadala Investment Company является основным инвестором Getir. Это приобретение значительно укрепит позиции Uber на рынке Турции.

Getir — турецкий стартап, основанный в 2015 году, который совершил революцию в экспресс-доставке, предлагая продукты и товары первой необходимости за 10–20 минут через мобильное приложение. В 2022 году Getir был одним из самых перспективных провайдеров услуг быстрой доставки и оценивался в $11,8 млрд. на пике роста, когда привлек значительное финансирование от Sequoia Capital и Tiger Global для расширения международной деятельности и конкуренции. После пандемии Getir значительно сократил деятельность за пределами Турции и вышел с рынков США, Германии, Нидерландов и Великобритании, а также провел реструктуризацию в 2024 году, в рамках которой Mubadala Investment Company получила контрольный пакет акций.

За сегмент по доставке еды Uber заплатит $335 млн., компания получит 15% всех других сегментов за $100 млн. Оставшуюся долю Uber выкупит за след. несколько лет. Завершение сделки ожидается в течение этого года. Ранее Uber купил долю в турецком Trendyol Go за $700 млн., после завершения сделки сервис Trendyol Go также войдет в экосистему компании.

Пользователи Getir продолжат получать услуги через приложение Getir Super App, при этом доступ к ресторанам Trendyol Go будет расширен. В свою очередь, клиенты Trendyol Go смогут напрямую заказывать продукты Getir через приложение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

