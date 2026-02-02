spot_img
3 февраля, 2026
Новые OLED-телевизоры и мониторы Odyssey Samsung получат поддержку Nvidia G-Sync

Samsung Electronics

Компания Samsung объявила, что линейка OLED-телевизоров 2026 модельного года и игровые мониторы нового поколения Odyssey G6 получат поддержку технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync. Технология устраняет разрывы изображения и уменьшает задержку ввода, подстраивая частоту обновления монитора под частоту кадров (FPS) видеокарты.

Новую функцию получат OLED-телевизоры из модельного ряда 2026 года, включая S85H, S90H и S95H, представленные в январе на выставке CES. Помимо Nvidia G-Sync, они также будут поддерживать AMD FreeSync Premium Pro и HDR10+ Advanced.

Поддержку Nvidia G-Sync получат и новые игровые 27-дюймовые мониторы G60H и G61SH серии Odyssey G6. Монитор G60H стал первым устройством, достигшим частоты обновления 1040 Hz благодаря функции Dual Mode. Эта функция позволяет игрокам переключаться между сверхвысокой частотой кадров в разрешении HD и частотой до 600 Hz в нативном разрешении QHD. Частота обновления монитора G61SH составит до 240 Hz при времени отклика 0,03 мс (GTG).

