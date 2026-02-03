Бакинский метрополитен перенёс свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом ЗАО «Бакинский метрополитен» осуществило миграцию своих ИТ-систем в «Правительственное облако». Часть информационных систем и ресурсов метрополитена размещена в Бакинском Главном дата-центре AzInTelecom.

Компания AzInTelecom предоставила Бакинскому метрополитену облачные услуги: виртуальный сервер — IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервное копирование — BaaS (Backup-as-a-Service). Это позволило обеспечить высокую доступность критически важных систем учреждения.

Проект «Правительственное облако» реализуется ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. В рамках проекта проводится полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры AzInTelecom. Такой переход позволяет снизить ИТ-расходы, обеспечить хранение информационных систем внутри страны — в едином центре — и обеспечить их круглосуточный мониторинг.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» стало первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат TIER III, который определяет международные стандарты в сфере облачных услуг.