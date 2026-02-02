spot_img
2 февраля, 2026
Робот-гуманоид Iron от компании XPeng рухнул во время первого публичного показа

Китайская автомобилестроительная компания Xpeng, один из крупнейших производителей умных легковых электромобилей, представила гуманоидного робота Iron нового поколения в ноябре прошлого года.

На первом публичном выходе, робот уверенно вышел на сцену в торговом центре, но спустя некоторое время потерял равновесие и упал лицом вниз прямо перед зрителями. Сотрудники XPeng поспешили подстраховать робота, но не успели.

Глава XPeng Хэ Сяопэн позже прокомментировал инцидент в Weibo, сравнив робота с ребенком, который только учится ходить. По его словам, падения – это неизбежная часть процесса: сначала шаги неуверенные, но потом следует бег без остановки.

Новое поколение Iron имеет гуманоидный позвоночник, бионические мышцы, гибкую кожу, изогнутый 3D-дисплей на голове и руки с 22 степенями свободы. Робот работает на базе модели VLA (Vision-Language-Action) и оснащен тремя фирменными процессорами Turing AI, обеспечивающими вычислительную мощность 2250 TOPS.

