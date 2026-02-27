Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после нового предложения Paramount

В конце прошлого года компании Netflix и Warner Bros. Discovery достигли соглашения о том, что онлайн-кинотеатр покупает киностудию, сеть HBO и HBO Max за $82,7 млрд. Кабельные каналы (CNN, TNT) в соглашение не входили. Компания Paramount Skydance не раз предпринимала попытки сорвать сделку, она собиралась приобрести Warner Bros. Discovery целиком.

Теперь, спустя несколько месяцев, Warner Bros. Discovery заявила, что считает новое предложение Paramount Skydance о покупке более выгодным — $111 млрд., то есть по $31 за акцию. Netflix дали четыре дня на то, чтобы пересмотреть условия уже обговоренной ранее сделки. В Netflix решили, что перебивать ставку будет невыгодно для них, и она выходит из борьбы с Paramount Skydance за покупку Warner Bros. Discovery.

«При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной [для Netflix], поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance», — сообщает глава Netflix Тед Сарандос, в официальном заявлении компании.

В Netflix отмечают, что покупка Warner Bros. Discovery была бы для них «приятным дополнением», но это никогда не было «необходимой покупкой». Бизнес Netflix продолжает расти, и за 2026 год в компании потратят рекордные $20 млрд. на производство контента.