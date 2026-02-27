iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, сертифицированными для работы с секретными данными NATO

Компания Apple объявила, что iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, одобренными для работы с секретной информацией NATO. Для этого не требуется никакого специального программного обеспечения или настроек. Встроенные функции защиты, включая шифрование и Face ID признаны соответствующими стандартам альянса.

Сертификацию провело ведомство по кибербезопасности Германии (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) для устройств под управлением iOS 26 и iPad iOS 26. «Безопасная цифровая трансформация будет успешной только в том случае, если информационная безопасность учитывается с самого начала разработки мобильных продуктов. После тщательной проверки безопасности платформ и устройств iOS и iPadOS со стороны BSI для использования в секретных информационных средах Германии, мы рады подтвердить соответствие [этих устройств] требованиям стран NATO по обеспечению безопасности», — заявила Клаудия Платтнер, президент BSI.

«Компания Apple изначально закладывает механизмы безопасности во все свои продукты, обеспечивая самые сложные средства защиты на всех уровнях — аппаратном и программном — а также на процессорах Apple Silicon. Этот уникальный подход позволяет пользоваться лучшими в отрасли средствами защиты, такими как шифрование, биометрическая аутентификация с помощью Face ID и новаторские функции, например, обеспечение целостности памяти (Memory Integrity Enforcement). Эти же средства защиты теперь признаны соответствующими строгим государственным и международным требованиям безопасности, даже для данных ограниченного доступа», — говорится в заявлении Apple о получении допуска к секретной информации.

Иван Крстич, вице-президент Apple по проектированию и архитектуре безопасности, заявил, что это достижение отражает приверженность Apple обеспечению безопасности.