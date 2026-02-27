Страница Azercell в TikTok получила официальный значок верификации

Официальная страница ООО «Azercell Telecom» на платформе TikTok получила статус верифицированного аккаунта. Azercell стал первым мобильным оператором на телекоммуникационном рынке Азербайджана, удостоенным данного подтверждения.

Получение верификации свидетельствует о последовательном развитии цифрового присутствия компании и высоком уровне доверия со стороны аудитории. Значок присваивается аккаунтам, публикующим оригинальный и достоверный контент, соблюдающим стандарты платформы и демонстрирующим устойчивую вовлечённость пользователей.

Страница Azercell в TikTok была создана в 2020 году и за короткое время стала одной из наиболее заметных среди телеком-брендов страны. Сегодня на аккаунт подписано более 200 тысяч пользователей, и аудитория продолжает стабильно расти.

Официальные страницы Azercell в социальных сетях предоставляют пользователям круглосуточный доступ к актуальной информации о продуктах и услугах компании, новых тарифах и кампаниях, социальных инициативах и технологических решениях. Кроме того, цифровые платформы служат эффективным каналом обратной связи, позволяя оперативно получать ответы на обращения. Такой формат взаимодействия отражает стремление компании выстраивать открытую и современную коммуникацию с клиентами.

Azercell первым среди мобильных операторов страны начал системно развивать присутствие в социальных сетях: страница в Facebook была запущена в 2008 году, в Twitter — в 2009 году, а в Instagram — в 2012 году. Сегодня компания продолжает укреплять свои позиции в цифровой среде, внедряя современные форматы взаимодействия с аудиторией.