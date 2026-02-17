«Nar» поддержал творческую инициативу для детей, проживающих в приюте

Выгодный мобильный оператор «Nar» поддержал социальную инициативу под названием «После темноты…». Проект был организован Общественным объединением «Дети Азербайджана» с целью раскрытия творческого потенциала детей, проживающих в приюте, повышения их уверенности в себе и содействия социальной интеграции.

В рамках мероприятия была представлена выставка ручных работ, созданных детьми из переработанных материалов. Придавая вторую жизнь использованным нитям и другим материалам, участники продемонстрировали экологически ответственное мышление и собственное творческое видение. Программа также включала сценические постановки по мотивам азербайджанских фильмов с элементами музыки и танца. Такой формат способствовал развитию сценической культуры, навыков командной работы и самовыражения. В завершение мероприятия при участии Арзу Алиевой прозвучал гимн Общественного объединения «Чужих детей не бывает» («Özgə uşağı olmur»). Средства, полученные в ходе мероприятия, будут направлены на образовательные потребности девочек, проживающих в приюте.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar» относит к числу приоритетов создание безопасной среды для развития детей, расширение доступа к образованию и интеграцию уязвимых социальных групп в общество. Реализуя подобные инициативы, компания способствует продвижению принципов инклюзивного и устойчивого развития и формированию здорового и уверенного в себе молодого поколения.