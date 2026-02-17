spot_img
17 февраля, 2026
Поддержка регионального предпринимательства от AzInTelecom

В рамках совместной инициативы ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, и публичного юридического лица ABAD — «Лёгкая поддержка семейного бизнеса», была оказана поддержка индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в Губинском и Исмаиллинском районах.

В ходе реализации проекта местным предпринимателям было предоставлено оборудование для сушки фруктов, что позволит повысить эффективность производственных процессов.

Представители AzInTelecom посетили регионы, чтобы лично ознакомиться с деятельностью предпринимателей, детально изучить специфику их производства и глубже понять существующие потребности. В ходе визита они также оценили возможности нового оборудования непосредственно в реальных рабочих условиях.

Предпринимательница Туран Юсифли из Губинского района планирует использовать оборудование для производства сухофруктов, а предприниматель Асаф Ахмедов из Исмаиллинского района — для изготовления уксуса и дошаба. Современное техническое оснащение позволит сделать производственные процессы более удобными и оперативными, а также значительно повысить их эффективность и объёмы выпускаемой продукции.

Компания AzInTelecom, последовательно реализуя проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, и в дальнейшем намерена поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства, способствуя устойчивому росту регионального бизнеса.

