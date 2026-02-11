spot_img
11 февраля, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияКазахстан предоставит доступ к спутниковому интернету Starlink для жителей соседних стран

Казахстан предоставит доступ к спутниковому интернету Starlink для жителей соседних стран

Starlink

Власти Казахстана приняли решение обеспечить доступ к интернету для соседних государств за счет спутниковой инфраструктуры Starlink, размещенной на территории страны.

В 2026 году услуга заработает в Таджикистане, а в дальнейшем – в Монголии и Киргизии. «Данная цифровая инфраструктура позволит Казахстану усилить роль лидера в обеспечении региональной цифровой связанности», — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Кроме того, власти продолжат модернизацию внутренних сетей. В этом году оптоволоконный интернет придет в 1,9 тыс. сел, а к 2027 году более 90% населения страны смогут пользоваться современными цифровыми услугами.

Вышками связи будут оборудованы все республиканские дороги, что повысит доступность интернета для транспорта и мобильных пользователей. Также интернет станет доступен на основных направлениях пассажирских перевозок КТЖ и на борту отечественного авиаперевозчика.

Напомним, что спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX заработал на территории Казахстана с 13 августа.

Предыдущая статья
Mastercard подтверждает долгосрочную приверженность цифровому будущему Азербайджана
Следующая статья
Представлен электрокроссовер Toyota Highlander 2027 с запасом хода до 515 км
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,824ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»