В Казахстане заработал спутниковый интернет Starlink

Сегодня, 13 августа, на территории Казахстана официально начал работать спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Соглашение было подписано в июне этого года.

«Технология Starlink позволяет населению пользоваться современными цифровыми сервисами, обеспечивая стабильное подключение к интернету даже в отдаленных и труднодоступных регионах. Тарифы, условия подключения и дополнительная информация опубликованы на официальном сайте SpaceX» — говорится в заявлении министерства.

Цены на тарифы: стационарное подключение с ограничением скорости доступа (Residental) — 23 тыс. тенге в месяц, стационарный анлим — 31 тыс. тенге в месяц, для путешествий (Roam) — 26 тыс. тенге в месяц за 50 Gb трафика или 52 тыс. тенге за анлим.

Пользователям также потребуется приобрести комплект абонентского оборудования.