spot_img
14 августа, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ Казахстане заработал спутниковый интернет Starlink

В Казахстане заработал спутниковый интернет Starlink

Starlink

Сегодня, 13 августа, на территории Казахстана официально начал работать спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Соглашение было подписано в июне этого года.

«Технология Starlink позволяет населению пользоваться современными цифровыми сервисами, обеспечивая стабильное подключение к интернету даже в отдаленных и труднодоступных регионах. Тарифы, условия подключения и дополнительная информация опубликованы на официальном сайте SpaceX» — говорится в заявлении министерства.

Цены на тарифы: стационарное подключение с ограничением скорости доступа (Residental) — 23 тыс. тенге в месяц, стационарный анлим — 31 тыс. тенге в месяц, для путешествий (Roam) — 26 тыс. тенге в месяц за 50 Gb трафика или 52 тыс. тенге за анлим.

Пользователям также потребуется приобрести комплект абонентского оборудования.

Предыдущая статья
R.I.S.K. Company провела мероприятие «Dell Pro Series Roadshow»
Следующая статья
Представлен мини-ПК Asus NUC 15 с Nvidia RTX 5070
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,924ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»