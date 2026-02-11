Представлен электрокроссовер Toyota Highlander 2027 с запасом хода до 515 км

Компания Toyota представила 5-е поколение кроссовера Highlander. Модель 2027 года — полностью электрическая, с новым дизайном и интерьером, бренд отказался от бензиновых и гибридных силовых установок.

Toyota Highlander 2027 построен на модернизированной платформе TNGA-K, внешность кроссовера выполнена в фирменном стиле актуальных моделей линейки bZ. Машина заметно прибавила в размерах. Его длина стала больше на 99 мм и теперь составляет 5050 мм, а колесная база выросла до 3050 мм (плюс 201 мм). Увеличенная база позволила сделать салон просторнее и обеспечить более удобный доступ к третьему ряду сидений.

Toyota Highlander 2027 будет доступен в двух комплектациях — XLE и Limited. Версия XLE будет доступна как с передним, так и с полным приводом. В базовой версии XLE FWD вне зависимости от привода емкость батареи составляет 77 кВт·ч, в топовой XLE AWD-версии — 95,8 кВт·ч. Флагманская комплектация Limited имеет только полный привод и батарею на 95,8 кВт ч.

Переднеприводный Highlander XLE мощностью 221 л.с. способен проехать до 462 км без подзарядки. Полноприводная версия с той же батареей обеспечивает около 435 км хода. Максимальный запас хода (до 515 км) заявлен для версии Limited с двухмоторной установкой суммарной мощностью 338 л.с. Все версии оснащены зарядным портом стандарта NACS (как у Tesla) и поддерживают технологию V2L, позволяющую питать внешние электроприборы от аккумулятора машины.

В салоне электрокроссовера установлены 14-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. При этом для управления ключевыми функциями, включая климат-контроль, сохранены физические кнопки. Предусмотрена атмосферная подсветка салона (64 цвета) и разъемы для зарядки устройств на каждом ряду. Заявлено, что панорамная крыша Highlander является самой крупной в североамериканской линейке Toyota. Объем багажника при сложенном третьем ряде составляет внушительные 1274 литра. Модель получила комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0 с расширенным набором электронных ассистентов. В него входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и автопарковщик.

Toyota Highlander 2027 будет производиться на заводе в Джорджтауне (американский штат Кентукки), а батареи поставляться с нового собственного завода Toyota в Северной Каролине. Старт продаж в США запланирован на конец 2026 года. Цены пока не объявлены, но ожидается, что стартовая цена составит около 48 тыс. долларов.