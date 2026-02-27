Asus Zenbook Sora 16 и Sora 14 — первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite Extreme

На мероприятии Asus Japan компания представила ноутбуки Zenbook Sora 16 и 14, которые стали первыми моделями на базе флагманской SoC Snapdragon X2 Elite Extreme, которая уже продемонстрировала впечатляющий потенциал в предварительных тестах.

Asus Zenbook Sora 16 оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей. При этом ноутбук весит всего 1,2 кг — довольно немного для такой диагонали. При этом Asus обещает до 22 часов автономной работы.

Предусмотрено 48 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5X-9523 и скоростной SSD-накопитель емкостью 1 Tb. Набор интерфейсов включает пару портов USB4, слот для SD-карт, а также поддержку протоколов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В Японии цена данной конфигурации составит примерно $2180.

Также Asus показал ноутбук Zenbook Sora 14 с аналогичными параметрами, но в более компактном корпусе весом всего 1 кг и с дисплеем на 14 дюймов. Время автономной работы этой версии достигает 33 часов. Базовая конфигурация с 32 Gb ОЗУ обойдется в $1665.

Продажи Asus Zenbook Sora 16 и Sora 14 на японском рынке должны стартовать в конце марта. Когда появятся эти модели ноутбуков в других регионах — пока не уточняется.