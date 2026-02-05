Innovation Day by Palo Alto Networks в Баку собрал более 200 лидеров рынка кибербезопасности

28 января в столице Азербайджана прошла конференция Innovation Day by Palo Alto Networks для заказчиков, соорганизованная True-VAD IT-дистрибьютором решений по кибербезопасности, инфраструктуре и сети BAKOTECH. Мероприятие прошло в формате масштабного события в индустрии кибербезопасности с участием ведущих международных и региональных экспертов отрасли и собрало более 200 представителей банковского, государственного, промышленного, телеком- и логистического секторов, а также CIO, CISO, CTO и руководителей бизнеса не только из Азербайджана, но и стран Центральной Азии.

Ключевыми темами Innovation Day стали развитие искусственного интеллекта в кибербезопасности, перспективы регионального рынка, практические кейсы внедрения решений и вызовы, с которыми сталкиваются организации в условиях стремительной цифровизации. Также в рамках мероприятия прошла панельная сессия, позволившая гостям Innovation Day с реальными кейсами реализации решений Palo Alto Networks в таких азербайджанских компаниях, как AZAL и AzInTelecom, а также в Национальном Центре по борьбе с компьютерными инцидентами.

AI, облака и кибербезопасность — новая единая экосистема

Одним из центральных выступлений стал доклад Ведата Тюфекчи (Vedat Tufekci), директора Palo Alto Networks в регионе TRC (Турция, Кавказ и Центральная Азия). Он отметил, что мир вступил в эпоху, где искусственный интеллект, облачные технологии и кибербезопасность больше не существуют по отдельности.

«ИИ, облака и кибербезопасность сегодня стали одной экосистемой. Без облаков не существует ИИ, а без ИИ невозможна современная киберзащита», — подчеркнул Ведат Тюфекчи.

По его словам, хотя сегодня практически каждая компания говорит об использовании искусственного интеллекта, реальный экономический эффект от внедрения ИИ пока получают лишь около 5% организаций, что говорит о начале масштабной технологической трансформации. В то же время ИИ усиливает не только бизнес, но и злоумышленников: атаки, на которые раньше уходили дни и недели, теперь разворачиваются за минуты.

«Скорость кибератак сегодня измеряется уже не днями, а минутами. Уязвимость может быть использована в тот же день, когда она была опубликована», — отметил он.

От сложности к платформенному подходу

Отдельный акцент был сделан на проблеме фрагментированной IТ-инфраструктуры. По словам Ведата Тюфекчи, многие компании используют десятки разных решений от различных вендоров, что резко снижает прозрачность и управляемость защиты.

«Чем сложнее инфраструктура безопасности, тем она уязвимее. 30 разных вендоров невозможно эффективно контролировать. Поэтому рынок движется в сторону платформизации и автоматизации».

Palo Alto Networks делает ставку на платформенный подход с глубокой нативной интеграцией всех компонентов и применением ИИ для обнаружения и реагирования на угрозы в реальном времени.

Региональный фокус и бизнес-ценность безопасности

Стратегический руководитель отдела продаж Palo Alto Networks в Азербайджане, на Кавказе и в Центральной Азии Руслан Мурадов отметил, что кибербезопасность в регионе перестала быть сугубо техническим вопросом и стала фактором устойчивости бизнеса.

«Сегодня кибербезопасность — это уже не только IT-задача, а неотъемлемая часть устойчивости бизнеса. Банки, телеком-компании и государственные структуры активно инвестируют в цифровизацию, и вместе с этим растёт потребность в надёжной защите».

Он также подчеркнул важность упрощения архитектуры и перехода к единой платформе управления безопасностью.

Государственный масштаб киберзащиты

Особую значимость мероприятию придало выступление Турала Мамедова, заместителя начальника Главного управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. Он представил государственный взгляд на киберустойчивость и реальные результаты национальной системы защиты.

«Централизованный и коррелированный анализ событий позволяет выявлять атаки, которые невозможно заметить на уровне отдельных организаций», — отметил он.

По его словам, только в 2025 году в стране было выявлено и заблокировано 850 ключевых индикаторов кибератак, каждый из которых предотвращает десятки и сотни потенциальных инцидентов. Кроме того, были остановлены более 450 миллионов вредоносных сетевых сессий и заблокированы миллионы вредоносных файлов на рабочих станциях государственных организаций.

«Централизованный подход позволяет не только расследовать инциденты, но и защищать все государственные системы одновременно», — отметил он.

Экосистема, которой доверяет рынок

CEO BAKOTECH Евгений Бадах напомнил, что сотрудничество с Palo Alto Networks в Азербайджане продолжается уже более 10 лет и за это время была создана крупнейшая в стране экосистема кибербезопасности.

«За 10 лет вместе с Palo Alto Networks и нашими партнёрами мы построили в Азербайджане сильнейшую экосистему кибербезопасности. Сегодня Palo Alto — это не только мировой лидер, но и номер один на нашем рынке».

Он также отметил, что более 220 участников мероприятия — лучший показатель доверия рынка к выбранной стратегии и технологиям.

Роль партнеров в экосистеме

Важную роль в развитии экосистемы решений Palo Alto Networks в Азербайджане играют и технологические партнёры компании. Свою позицию на мероприятии обозначил Ниджат Абдуллаев, директор компании SmartIT – спонсора проведения Innovation Day.

«Для SmartIT партнёрство с Palo Alto Networks — это стратегическое направление. Мы последовательно развиваем свои инженерные и консалтинговые компетенции, чтобы предлагать клиентам в Азербайджане современные и надёжные решения по защите бизнеса и данных. Innovation Day стал отличной площадкой для обмена опытом и диалога с рынком, и мы намерены и дальше укреплять это сотрудничество, внося вклад в развитие отрасли не только в Азербайджане, но и во всём регионе EMEA», — отметил Ниджат Абдуллаев.

Платформа для будущего цифровой устойчивости

Innovation Day by Palo Alto Networks в Баку стал не просто отраслевым мероприятием, а площадкой для диалога между бизнесом, государством и технологическими лидерами о будущем цифровой безопасности региона.

В условиях стремительного роста ИИ, облаков и цифровых сервисов именно такие экосистемные подходы становятся ключом к устойчивому развитию экономики и защите критически важной инфраструктуры.