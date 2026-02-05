spot_img
5 февраля, 2026
Azerconnect Group объявляет о начале сотрудничества с Nothreat

Azerconnect Group

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания страны, объявила о начале сотрудничества с Nothreat, британский стартап в области ИИ-кибербезопасности, сосредоточенным на повышении возможностей кибербезопасности в телекоммуникационных средах. В рамках этого сотрудничества Nothreat предоставляет решения для кибербезопасности на базе искусственного интеллекта, направленные на защиту сетевой, периферийной и критически важной телекоммуникационной инфраструктуры. Взаимодействие направлено на улучшение обнаружения угроз, усиление мер превентивной безопасности и поддержку безопасной работы коммуникационных служб.

Платформа Nothreat включает в себя ряд запатентованных и патентуемых технологий, охватывающих как веб-инфраструктуру, так и IoT-среду. Среди них — CyberEcho (система, создающая цифровые клоны реальных систем для обмана киберпреступников), AIoT Defender (файрвол с низким потреблением оперативных ресурсов для подключённых устройств) и AI Analyzer — генеративный агент, помогающий командам кибербезопасности анализировать инциденты, выявлять контекст и автоматизировать отчётность. Все технологии Nothreat легко интегрируются с существующей инфраструктурой, включая файрволы, EDR и SIEM, обеспечивая более 99% точности обнаружения и менее 1% ложноположительных результатов.

