Представлен флагманский смартфон iQOO 15 Ultra с активным охлаждением

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15 Ultra. Аппарат стал первой Ultra-моделью бренда. Ключевой особенностью новой модели стала система активного охлаждения для поддержания максимальной производительности в играх. В систему встроен центробежный вентилятор, вращающийся со скоростью 12 000 об/мин, который дополняет испарительную камеру.

Система эффективно охлаждая топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, позволяет выдавать ему до 4,51 млн. баллов в бенчмарке AnTuTu и более стабильную частоту кадров в играх. За графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Предусмотрена скоростная оперативная память LPDDR5X Ultra Pro и накопители UFS 4.1.

iQOO 15 Ultra получил тот же экран и набор камер, которыми оснащена базовая модель iQOO 15. Это 6,85-дюймовый OLED-дисплей (Samsung M14) с разрешением 2K+ (3168 x 1440, 510 ppi), частотой обновления 1-144 Hz, частотой сенсорного слоя 360 Hz, ШИМ-регулировкой 2592 Hz и поддержкой Dolby Vision. Максимальная яркость всей площади экрана составляет 2600 нит, а локальная пиковая яркость — 8000 нит. Имеется антибликовая пленка с завода. В экран встроен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.05, автофокус для макро) и перископический модуль (Sony LYT-600, 1/95″, f/2.65, оптический зум x3). Возможна запись видео в формате 8К. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2, угол захвата 90 гр.)

Емкость аккумулятора увеличили с 7000 до 7400 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 40 Вт. Смартфон получил сенсорные курки на правом торце, работающие на частоте 600 Hz и RGB-подсветку. Также в оснащение входят поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC-модуль, ИК-пульт, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, симметричные стереодинамики, двунаправленный вибромотор и защиту IP68/IP69. Габариты и вес: 163,65 х 76,8 х 8,7 мм, 227 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цены на iQOO 15 Ultra: 16/256 Gb — $790, 16/512 Gb — $865, 16 Gb/1 Tb — $1000, 24 Gb/1 Tb — $1110. На выбор покупателей доступны черная и серебристая расцветки, а комплект поставки включает щетку для чистки сетки системы охлаждения, а также L-образный кабель, который не мешает держать смартфон горизонтально во время игры.