Google представил смартфон Pixel 10a — почти полную копию Pixel 9a

Компания Google представила среднебюджетный смартфон Pixel 10a — самую младшую модель линейки смартфонов Pixel 10. Новая модель практически не отличается от прошлогоднего Pixel 9a.

Дизайн почти тот же, единственное заметное изменение — блок камер стал еще более плоским и полностью перестал выпирать из корпуса. Google называет Pixel 10a самым экологичным устройством серии: рамка выполнена из 100% переработанного алюминия, а в конструкции используются переработанные кобальт, медь и другие материалы.

Экран, процессор, емкость аккумулятора и набор камер полностью повторяют характеристики Pixel 9a. Изменения состоят в добавлении антибликового покрытия на экран, более быстрой зарядки, обновленного модема Exynos 5400 (такой же, как в Pixel 10 Pro) и новой версии Bluetooth. Благодаря модему смартфон поддерживает спутниковую связь для отправки SOS-сообщений.

Pixel 10a оснащен 6,3-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2424×1080 пикселей (422 ppi), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 60-120 Hz и максимальной яркостью 2700 нит. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass 3. В основе смартфона лежит процессор Google Tensor G4, также имеется чип безопасности Titan M2. Объемы памяти – 8 Gb ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 Gb ПЗУ UFS 3.1. В основную камеру входят датчик на 48 Мп (1/1.2″, f/1.7, угол обзора 82 градусов, цифровой зум 8х, OIS+EIS) и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп (1/3.1″, f/2.2, угол обзора 120 градусов). Возможна запись видео 4К@60/30fps. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 96,1 градусов, запись видео 4К@30fps).

Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 7,5 Вт. Google обещает более 30 часов автономной работы. Смартфон получил большинство ИИ-функций, доступных на других моделях Pixel. В устройство также интегрирована нейросеть Gemini, которая вызывается удержанием кнопки питания. В оснащение Google Pixel 10a также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, порт USB 3.2 Type-С, nanoSIM + eSIM и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 153,9 x 73 x 9 мм, вес — 183 гр. Операционная система — Android 16, компания обещает обновления системы и безопасности в течение 7 лет.

Цены на Google Pixel 10a по сравнению с Pixel 9a не изменились: 8/128 Gb — $499, 8/256 Gb — $599. Смартфон будет доступен в лавандовом, розовом, сером и бледно-зеленом цветах корпуса. Предзаказы открываются сегодня,18 февраля, старт продаж намечен на 4 марта.