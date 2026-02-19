FOMINOV CONSULTING и NOTHREAT объявили о стратегическом партнёрстве для повышения стандартов кибербезопасности в Азербайджане

В условиях ускоренной цифровой трансформации в ключевых отраслях Азербайджана — включая финансовый сектор, энергетику, телекоммуникации и государственные структуры — киберугрозы становятся всё более сложными, целенаправленными и труднообнаружимыми. Традиционные модели информационной безопасности, ориентированные на реагирование после инцидента, уже не соответствуют требованиям современной динамичной среды угроз.

Компания FOMINOV CONSULTING, ведущий поставщик услуг в области технологического консалтинга и системной интеграции в Азербайджане, объявила о стратегическом партнёрстве с британской компанией NOTHREAT — инновационным разработчиком решений в сфере кибербезопасности на базе искусственного интеллекта. Это сотрудничество станет важным шагом в укреплении киберустойчивости корпоративного сектора Азербайджана за счёт внедрения передовых технологий превентивной киберзащиты на основе deception-подхода. Партнёрство FOMINOV CONSULTING и NOTHREAT направлено на внедрение проактивной модели кибербезопасности, позволяющей выявлять, обнаруживать и нейтрализовать угрозы на самых ранних этапах их проникновения.

Платформа NOTHREAT использует технологии искусственного интеллекта, поведенческой аналитики и превентивной deception-защиты для создания динамической среды безопасности, которая активно вводит злоумышленников в заблуждение и вынуждает их раскрывать своё присутствие. Такой подход существенно расширяет видимость угроз, сокращает время присутствия атакующих в инфраструктуре (dwell time) и минимизирует риск операционных сбоев.

В рамках стратегического альянса FOMINOV CONSULTING будет отвечать за вывод решения на локальный рынок, его интеграцию и внедрение. Глубокая экспертиза компании в области корпоративной ИТ-инфраструктуры, консалтинга по кибербезопасности и соответствия регуляторным требованиям позволит организациям Азербайджана эффективно интегрировать технологии deception в существующие цифровые экосистемы.

«Кибербезопасность должна эволюционировать из реактивной меры защиты в стратегическое преимущество», — отметил Адиль Мамедов, технический директор (CTO) FOMINOV CONSULTING. — «Наше партнёрство с NOTHREAT позволит предприятиям в Азербайджане выйти за рамки традиционных механизмов защиты и перейти к проактивной модели безопасности, которая предвосхищает угрозы, а не просто реагирует на них».

Сотрудничество отражает общую приверженность компаний укреплению киберустойчивости Азербайджана в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками в сфере информационной безопасности. Стороны определили приоритетные отрасли и планируют совместную работу с корпоративными клиентами в рамках согласованных go-to-market инициатив, технических программ поддержки и стратегического консалтинга.

Объединив глобальные инновации в сфере кибербезопасности с сильной региональной экспертизой, FOMINOV CONSULTING и NOTHREAT намерены задать новый ориентир корпоративной безопасности в Азербайджане — трансформируя кибербезопасность из статьи расходов в фундамент устойчивого цифрового развития.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: https://nothreat.io/ или отправьте запрос по ссылке https://fcc.az/contact-us/