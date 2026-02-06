Epic Games Store Steam-lə mübarizəni davam etdirir və launcher üçün iri yenilənmə hazırlayır

Epic Games Store-un baş meneceri Stiv Ellison Gamesindustry portalına verdiyi müsahibədə platformanın hazırkı vəziyyətindən danışıb və launcher-in gələcək inkişaf planlarını bölüşüb.
Ellisonun sözlərinə görə, hazırda Epic Games Store PC bazarında kifayət qədər böyük paya malikdir — aylıq aktiv istifadəçilərin təxminən 35–40%-i EGS-in payına düşür. Uzunmüddətli hədəf isə PC bazarının 40%-ni tam şəkildə ələ keçirməkdir. Steam-i tam sıradan çıxarmaq planı baş tutmasa da, Ellison hesab edir ki, mübarizə hələ bitməyib.
Bununla yanaşı, Epic rəhbəri EGS launcher-in problemlərini açıq şəkildə etiraf edir. Səbəb isə sadədir: platforma vaxtilə tələsik şəkildə hazırlanıb.
“Biz çoxlu tənqid alırıq. Oxumaq xoş deyil, amma bu rəyləri qiymətləndirirəm. İnsanlar yalan danışmır. Biz Fortnite və Paragon üçün nəzərdə tutulmuş bir təməl üzərində inanılmaz sürətlə imkanları genişləndirdik və bu ‘kart evini’ getdikcə böyütdük.
O, həqiqətən də çox yavaşdır… Launcher köhnə platforma üzərində qurulub. Biz onu optimallaşdırdıq və bacardığımız hər şeyi etdik. Məhz buna görə də ötən ilin oktyabrında qərar verdik ki, bütün təməli söküb, sıfırdan yenisini quraq”, — deyə Stiv Ellison bildirib.
Ellisonun sözlərinə görə, iyun ayına qədər Epic Games Store tam yenilənmiş launcher-i təqdim edəcək. Yeni versiya demək olar ki, ani şəkildə açılacaq. Eyni dövrdə platformaya oyunlardan asılı olmayan səsli çatlar və qruplar da əlavə ediləcək ki, bu da EGS-i tam hüquqlu ünsiyyət vasitəsinə çevirəcək.
Launcher oyunu və ya proqramı işə salan, yeniləmələri yükləyən və parametrləri idarə edən tətbiqdir.