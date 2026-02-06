Epic Games Store дарит своим пользователям головоломку Botany Manor и набор для шутера Pixel Gun 3D

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Botany Manor и косметический набор для шутера Pixel Gun 3D. Предложение действует до 12 февраля в 20:00 по бакинскому времени.

Botany Manor представляет собой головоломку, в которой игроки исследуют старинное английское загородное поместье и занимаются выращиванием цветов с таинственными свойствами. Релиз игры состоялся в 2024 году, она получила очень положительные пользовательские отзывы (95% в Steam), в которых хвалят уютную атмосферу и интересные головоломки. Но, к сожалению, игра слишком быстро заканчивается.

Также пользователи могут забрать косметический набор Poison Retro Set для пиксельного шутера Pixel Gun 3D.

На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать два приключенческих детектива: The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die.